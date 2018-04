Nädala juubilar ALEKSANDER STUBB 50

Stubb on tüüpiline soomerootslane, ehkki pärineb kakskeelsest perest. Tema isa on olnud jäähoki-mänedžer ja rootsikeelne, ema aga soomekeelne. Ema poolt on suguvõsa pärit Kokemäelt, Setälätest, kelle kuulus esindaja oli 19.–20. sajandi vahetusel keeleuurijana ja ministrina tuntust kogunud E. N. Setälä. Alexander on ise abielus inglanna Suzanne Innes-Stubbiga, neil on kaks last. Stubb on tuntud ka spordimehena, ta on osalenud maratonidel ja triatlonidel, mänginud jäähokit ja golfi. Ta valiti 2009. aastal positiivseimaks soomlaseks. Näiteks Iltalehti’le antud intervjuus on ta tõdenud: 30 aastat on tema keha vanus ja 20 aastat tema meele vanus; nii et kokku see teebki 50 aastat.