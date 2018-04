Viimsegi poliitkultuuri hävitamine?

GERTTU ALTEBERG, 04. aprill 2018

Kui rääkida poliitkultuuri madalalaubalisusest, siis üheks viimase aja musternäiteks sellest kujunes Vabaerakonna kampaania, kus sihikule on võetud Keskerakond ja Reformierakond. Tallinnas on üles pandud reklaamplakatid, mis esitavad provokatiivseid küsimusi. Iseenesest peabki küsima ning pidama avalikke arutelusid, kuid seda sisu avamise, ühiskonna parendamise ja poliitkultuuri edendamise eesmärgil. Seda aga ei saa öelda Vabaerakonna alustatud kampaania kohta.

Mida sellest arvata?

Vabaerakond proovib peita enda sisulise tegevuse vajakajäämisi, mustates teisi erakondi ning käitudes nõnda nagu oleks valija lühinägelik ja rumal ega näeks selle partei manipulatsiooni läbi. Rääkimata asjaolust, et selline käitumine õhutab viha ja verejanu – kutsugem seda isegi gladiaatorlikuks meelelahutuseks.

Kui võtta kõik eelnev kokku, siis on tegemist poliitkultuuri sopaseks ja segaseks ajamisega, mitte selle parandamisega. Siinkohal on hea meenutada, et just Vabaerakond on korduvalt rõhutanud: vaid nemad seisavad poliitkultuuri edendamise eest ja võitlevad ressursside raiskamise vastu…

See aga on Vabaerakonna praeguse kampaaniaga täielikus vastuolus.

Eelkõige küsigem: millist kasu valija siinkohal saab? Olen sellele küsimusele vastust otsinud, kuid pole leidnud. Valija parimal juhul näeb selles vaid verd ja vastastikust karvakiskumist ning saab pigem negatiivse emotsiooni osaliseks, mis võib päädida pettumisega poliitikas üldse ja valimistele käega löömisega.

Milleks on vaja näha massikaklust, kui valijat puudutavad sellised palju maisemad teemad nagu kvaliteetne haridus, efektiivne tervishoiusüsteem ja väärikas pension? Nende teemadega on vaja tegelda, mitte aga raisata ressursse ja provotseerida. Rohkem tõelist sisu, vähem idiootseid propagandakäike!

Uue generatsiooni poliitikahuvilisena on minu südameasjaks parandada poliitkultuuri, kus iga erakond on sunnitud tegelema sisuliste küsimustega. Tuleb unustada rumalused ja valijate kohtlemine idiootidena! Ma arvan, et meil kõigil on sellisest käitumisest juba kõrini.

GERTTU ALTEBERG, Kesknoorte pressisekretär

Viimati muudetud: 04.04.2018

