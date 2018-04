Kas see ongi helge homne?

Kolmas kuu läheb juba ajast, mil väikevallad sundliideti. Ametnike arv on ikka samaks jäänud ning endistele vallajuhtidele on leitud soojad hea palgaga kohad.

Meil enam ei ilmu sisukas ja torilaste poolt armastatud vallaleht „Kaldad“ ning selle asemel on nüüd mingisugune Tori Valla Teataja, mis sisuliselt vallaametnike teadeteleht. Tori elanikke huvitab eelkõige see, et kes sündis, kes meie hulgast lahkus või kellel on sünnipäev, samuti intervjuud kohalike elanikega.