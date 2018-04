Välisfirma kasum peidetakse enne maksustamist

Eelmise nädala ETV saates „Pealtnägija” kommenteeris Maksu- ja Tolliameti peadirektor Valdur Laid välisosalusega firmadest kasumi maksuvaba väljaviimist. „Sõnum on kindlasti see, et esiteks me jälgime, see on meie jaoks oluline valdkond, seal liiguvad suured rahad. /.../ Nii et kui on kahtlusi, on see tegevjuhil, omanikel ise, kas see tegevus niisugusel kujul on hetkel sead

uste raames või ei ole, siis me leiame alati selle usaldusliku koostöö.” Seaduse täitmine ja maksude tasumine on järelikult välisomaniku firmale maksuametiga usaldusliku koostöö küsimus kui tegemist on laenuga või fiktiivse välisarve tasumisega.

Novatours OÜ maksuauk

ETV ajakirjanikud ei uurinud Eesti maksusüsteemi puudusi, vaid Novatours OÜ endise juhatuseliikme Andree Uustali avaldatud infot süsteemsest dividendide maksustamise vältimisest. Tema tööleasumisel 2009. aastal oli firmal 20 tuhat klienti aastas ja kehv seis.

„Kui ettevõte hakkas 4 aastat tagasi kasumit teenima, siis need rahad hakkasid sealt välja liikuma.” Erinevate teenuslepingute eest Leedu emaettevõttele kui pangast kontsernikontolt. Igal õhtul liikus Eesti pangakontolt raha Leedu emafirma pangakontole, aga hommikul tuli sealt vähem tagasi. Alles mullu 26. juunil vormistati pangakontolt võetud 12 miljoni euro kohta laenuleping. Kui septembri algul võeti laenuna veel 5 miljonit, siis Uustali kannatus katkes ja ta lubas vajadusel pöörduda maksuameti poole. Juhatuse teised kaks liiget olid Leedu emafirma töötajad Tomas Staškūnas ja Linas Aldonis (juhatuses 2010. aastast). Nende vastukäiguks oli advokaadibüroo Sorainen hagi Uustali, firma juristi ja raamatupidaja vastu, milles endine riigiprokurör Norman Aas nõuab tagasi töötajatele makstud miljonilisi töötasusid; lasti arestida töötajate pangakontod ning kinnisvara. Kuigi Aas kõrvaldas päevapealt Uustali ametist ja võttis ära nii telefoni kui ka arvuti, sai „Pealtnägija” näidata Leedu emafirma esitatud fiktiivseid arveid turundus- ja juhtimistasude kohta. Kõrvaldamise eelse viimase fiktiivse arvega viidi augustis 2017 Novatours OÜ-st välja 188 491,51 eurot. Teenustena oli märgitud tootearenduse teenus, turundamise teenus, turuanalüüs, bränditasu, ärikonsultatsiooni tasu. Alusetute arvetega tasuti keskeltläbi miljon eurot aastas. Novatours OÜ on siiani eitanud maksudest kõrvalehoidmist ning väitis, et Maksu- ja Tolliametil ei ole neile etteheiteid.

Raha Soome ja Rootsi

Välisomaniku firmast raha arvega väljakandmine on varasemast tuntud maksudest hoidumise skeem. Rakvere lihakombinaadi omanikfirma HKScan Estonia kasutas samuti advokaadibüroo Sorainen teenuseid, et päevapealt kõrvaldada Eesti tütarfirma juhid ja töötajad. Teet Soorm ja Mati Tuvi said 1,5 miljoni eurose tsiviilhagi kõrval avalikult häbistatud kriminaalmenetluse toimingutega. Eesti juhid väidavad samuti, et Soome omanikud hiilisid aastate jooksul kõrvale kümnete miljonite maksueurode tasumisest. Palgatõusu ootavad töölised on tänavu streikinud alates 6. veebruarist, kuid tulemust ei ole.

Eesti pankade välisomanikud kasutasid samuti laenulepingutega raha maksuvaba väljaviimist Rootsi.

Pankade maksustamisest rääkis Viktor Trasberg 15.11.2017 Vikerraadio eetris olnud kommentaaris. Tema andmetel on 16 aasta jooksul pangad teeninud Eestis 4 miljardit eurot kasumit, millelt on tasutud 154 miljonit eurot kasumimaksu. Keskmine maksuprotsent aastas 3,8; aga tulumaks oli 26 protsenti ning on praeguseks langenud 20 protsendile. Pooltel aastatel ei makstud midagi või jäi maks alla ühe protsendi.

Kui Swedbank otsustas 2015. aastal maksta erakorralisi dividende, siis seda kommenteeris Reformierakonna peaminister Taavi Rõivas Twitteris: „Hea näide sellest, et soodne maksukeskkond aitab kasumit akumuleerida.” Ilmselgelt oli

„soodne maksukeskkond” Reformierakonna eesmärk. Nende üldkogul võeti 15.05.2005 vastu praeguseni kehtiv programm, milles on öeldud: „Liberaalse majanduspoliitika põhiprintsiipidena kaitseme madalat maksukoormust. /.../ Peame õigeks maksustada pigem tarbimist kui tulusid, samuti keskkonnale ja inimestele tekitatavat kahju.” Viimasel Reformierakonna valitsuse aastal (2016) tasusid juriidilised isikud Eestis tulumaksu 348 699 265 eurot (89,5% eelarves planeeritust), aga praeguse valitsusega 2017. aastal 414 114 433 eurot, mis oli 103,3% planeeritust. Aastane kasv 65 415 168 eurot ehk 18,7 protsenti.

Maksu- ja Tolliamet tegeleb aktiivselt alkoholi- ja tubakaaktiisidega, kuigi tegelik maksuauk on välisomanikule laenude andmine ja teenuste arvetega raha väljaviimine. Novatours OÜ Leedu laenud 17 miljonit eurot ei olnud Maksu- ja Tolliametis huvi äratanud enne Andree Uustali paljastusi.

VIRGO KRUVE

Viimati muudetud: 04.04.2018

Jaga

|

VIRGO KRUVE, 04. aprill 2018