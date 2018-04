Keskerakonna naiskogu: sünnitusosakondi kogukonna nõusolekuta ja kindlate plaanideta sulgeda ei tohiks

Keskerakonna naiskogu, 04. aprill 2018

KENA asepresident Ülle Juht rõhutas, et lapsed on Eesti tulevik ja rahvuse jätkusuutlikkuse tagajad. „Mul on hea meel, et ka peaminister Jüri Ratas on leidnud aega olukorraga Valgas ja Põlvas tutvuda. Jagame tema seisukohta, et sünnitusosakondade sulgemise otsust tuleb väga põhjalikult kaaluda. Majanduslik efektiivsus ja sünni ime ei ole kindlasti sünonüümid,“ rõhutas Ülle Juht.