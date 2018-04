Simson seisab Hiiumaa inimeste eest

Minister toob kirjas välja, et ka varasematel aastatel tehti kergemaid hooldustöid, näiteks siluti 2016. aastal Rukki kanali keskele kuhjunud vall. See töö aga andis paraku lühiajalise efekti, kuivõrd setted jäid kanalisse ka pärast nende laialilükkamist. Riigieelarvest ei planeeritud 2016. aastal vahendeid järgnevateks perioodideks.

Rukki kanali süvendamist on arutatud ministeeriumi ja Veeteede Ameti ekspertide erinevatel töökohtumistel, kus jõuti järeldusele, et traalimine ei anna soovitud tulemust ja vaja on teha süvendustöid. Vajalikud rahalised vahendid süvendustöödeks planeeriti 2018. aasta eelarvesse. Täiendavad vahendid süvendamistööde tegemiseks iga kahe aasta järel planeeriti riigi eelarvestrateegiasse ka aastateks 2020 ja 2022.

Peaminister Jüri Ratase sõnul seisab Kadri Simson vastupidiselt poliitilisele süüdistusele Hiiumaa inimeste parema ning stabiilsema parvlaevaühenduse eest. Tema eestvedamisel on 2018. aasta riigieelarves eraldatud vajalik raha Rukki kanali süvendustöödeks ning ühtlasi on plaanis edaspidi läbi viia vajalikke töid regulaarselt kahe-kolme aasta tagant. „Majandus- ja taristuminister Kadri Simson on oma aktiivse tegevusega näidanud, et Hiiumaa inimeste transpordiühendused on tema jaoks väga oluline prioriteet,“ märgib Ratas.