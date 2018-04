Vabaerakonna häbiväärsed jukerdused

”Võib isegi öelda, et oleme täitnud kõik algselt seatud eesmärgid – oleme taastanud demokraatlikud institutsioonid ja loonud liberaalse majanduskeskkonna, oleme Euroopa Liidu ja NATO liige, kõige enam rahvusvahelistesse organisatsioonidesse integreeritud Põhjala riik ning meil on üks maailma juhtivatest reservvaluutadest – euro,” kirjutab Vabaerakond oma internetilehel.

No kuulge, teid polnud veel erakonnana olemaski, kui see kõik teoks tehti!

Selline võõraste sulgedega enesekaunistus on erakonnale häbiväärne tegu. ”Viimastel päevadel ilmunud suured Vabaerakonna reklaamtahvlid, mis teevad maha Reformi- ja Keskerakonda, põletavad vastutustundetult raha,“ kirjutab sotsiaalmeedias suhtekorraldaja, Postimehe endine ajakirjanik Nils Niitra. Eesti rahvas on ammu aru saanud, et PBK on Lätis toimiv telekanal ja uudised Eesti kohta on väga korrektsed. Sõna saavad nii jõupoliitikud kui ka vastased, üsna tihti on EKRE-le sõna antud.

See, et PBK transleerib ka teisi Vene kanaleid, on nende autoriõigus. Vene kanaleid on meie Telia nimistus väga palju. Igaühe vaba valik, mida vaadata. Ja kus on propaganda, sellest saab vaataja väga hästi aru. Ka meie riigitelevisioonis!

Vabaerakonna siselõhe on selles, et Andres Ammas arvab plakatikampaaniast niimoodi: vaimukas ja elegantne, aga advokaadid ei leiaks hagiks niidiotsakestki. Helir-Valdor Seeder peab Vabaerakonna praegust plakatikampaaniat palaganiks.

Enesereklaamimise eetika üks põhitõdesid on see, et seda tehakse enda agendat kiites, mitte konkurente mustates. Tavareklaamis on suisa seadusega reguleeritud, et reklaam ei tohi sisaldada konkurentide halvustamist. Mis siis nüüd? Mõttevabal erakonnal omad mõtted puuduvad. Mida nüüd see vaene eluaegne riigikogulane Herkel peale hakkab? Tuli põhjaminevast IRL-ist, nüüd Vabaerakond langeb. Kuhu vana kavalpea järgmiseks maandub?

Seekord tegite end küll korralikult täis. Kahjuks.

Viimati muudetud: 04.04.2018

