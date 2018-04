Ettevaatust! Lidl on tulekul

04. aprill 2018

See on selge, et turgu tullakse võitma madalate hindadega. Kui Lidl suudab kaubanduskartelli-pakkumistele vastu seista, siis saab Eesti rahvas viimaks ometi euroopalikud esmatarbekaupade hinnad. Meil on juurdehindlused liiga suured, sest kõik vahendajad tahavad head kasumit teenida. See aeg võib aga lõppeda, kui Lidl siia jõuab.

Eestlane on aru saanud, et meil on hinnad oluliselt kõrgemad kui mujal Euroopas ja meie allahindlus on vähemalt poole väiksem kui mujal. Tihti on letihind varem üles aetud, ja sellest tehakse „näiline allahindlus”. See mõte on inimestel peas, ja vaikselt, aga kindlalt hakatakse oma oste planeerima seal, kus odavam. Meie peavoolumeedia on üritanud valitsust aktsiiside pärast vaenata, kuid kaupmeeste ahnus justkui nendeni ei jõuagi. Kohati jääb mulje, et Eesti on nagu üks okastraadiga ümbritsetud ärimeeste katselabor.