Reformierakond Simsoni tagasiastumise nõude taga

Riik kulutab, võtab endale kohustusi, annab vastuolulisi lubadusi. Ja see kõik osutub riigi arengu seisukohalt mõttetuks ning sellega ei kaasne mitte mingit poliitilist vastutust. Tänane majandus- ja taristuministri Kadri Simsoni ründamine on küünilisuse tipp mitte nende konkreetsete asjaolude tõttu, vaid eelkõige seetõttu, et kõige ägedamaks süüdistajaks on selle jama kokkukeeraja – Reformierakond ise.

Hiiumaa ja Tallinna ettevõtja, reformierakondlase Peep Lillemägi algatatud petitsioon üleskutsega majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni tagasiastumiseks on kõigi tunnuste järgi kihutuskõne selle erakonna toetajate suurendamiseks ja inimeste meelsuse kallutamiseks hääletamaks 2019. aasta Riigikogu valimistel Reformierakonna poolt.

Tänapäeval peab loomulikult võimalikult väikese vaevaga mistahes paigast teise pääsema. Nii on igati mõistetav saarlaste ja hiidlaste soov heatasemelise praamiliikluse järele kodusaarte ja mandri vahel. Lisaks korralduslikust küljest ja kvaliteetsetest praamidest sõltuvad liiklusolud suuresti ka loodusest.

Märtsi viimastel päevadel ei saanud praamid sõita Rohuküla–Heltermaa veeteele jääval 2,5 kilomeetri pikkusel Rukki kanalil ehk Rukkirahu kanalil. Kibekiiresti valmis Hiiumaa elanike iseenesest õigustatud pahameelt väljendav petitsioon, milles resoluutselt nõuti majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni tagasiastumist. Petitsiooni oletatav autor ja selle esitajate eestkõneleja on Reformierakonda kuuluv ettevõtja Peep Lillemägi.

Ei saa välistada, et algatus pärineb tõesti kogukonnast. Propagandakõnele omane alatoon ja vaenlase kuju loomine majandus- ja taristuminister Kadri Simsonist annavad põhjust arvata, et asja taga on Reformierakonna peakontor, kes, teades Hiiumaa merevetele omaseid kevadisi loodusolusid, aktsiooni varakult ette planeeris.

Peep Lillemägi on olnud Reformierakonna tippjuhtkonnale lähedal seisev isik. Ta on töötanud Riigikogu fraktsiooni nõunikuna, toimetanud erakonna trükiseid.

Petitsioonis leidub vasturääkivusi. Kirjutatakse, et paraku pole riik selle väärika kohustuse täitmisega hakkama saanud paarikümne aasta jooksul. Kui sellest kinni hakata, siis perioodil üheksakümnendate aastate lõpust kuni tänase päevani.

Kadri Simsonist sai majandus- ja taristuminister 2016. aasta lõpus. Nii on ka vastutust saarte ja mandri vahelise praamiliikluse alal pidanud kandma ministrid erinevatest erakondadest.

Kadri Simson ei peitnud pärast petitsiooni avalikkuse ette toomist pead jaanalinnulikult liiva alla, vaid astus hiidlastega dialoogi, väljendades mõistvat suhtumist nende muresse. Tuginedes tehnilistele üksikasjadele, selgitas ta, et takistused praamiliikluses jäänuks ära, kui 2016. aastal oleks Rukki kanalit süvendatud rohkem kui seda tehti. Toona oli Taavi Rõivase valitsuse majandus- ja taristuministriks Kristen Michal. Simsoni sõnul olekski mõistlik temalt küsida kujunenud olukorra kohta selgitusi.

Michal reageeris kiiresti, lülitus aga reformierakondlikusse ruuporisse ja asus samuti süüdistama Kadri Simsonit saamatuses ministriametis.

Kadri Simsoni eestvedamisel on aga 2018. aasta riigieelarvestrateegias ette nähtud raha Rukki kanali süvendustöödeks. Ühtlasi plaanitakse vastavaid töid regulaarselt läbi viia iga kahe-kolme aasta tagant.

Süvendamistöid Rukki kanalis ei saa aga teha nii nagu toimetab siga rukkis. Sobivat aega tuleb oodata vastavalt loodustingimustele.

Saarte elanikud on praamiliiklust läbi aastakümnete ise ettevõtlikult ja edukalt korraldanud. Kolmekümnendatel aastatel pani Virtsu ja Kuivastu ning Rohuküla ja Heltermaa vahel laevad liikuma meremees ja kaugesõidukapten Gustav Sergo, laevaühingu Gustav Sergo & Ko peaosanik ja direktor. Paremaks konkurentsis püsimiseks hakkas ta praamidel tasuta õlut pakkuma. Tänases Eestis on praamiliikluse edendamisel kõige tuntumaks ettevõtjaks Vjatšeslav Leedo.

Pealehakkajatest inimeste ja heaperemeheliku riigi koostöös tekib sünergia, mis võimaldab luua kaasaja nõuetele vastava praamiühenduse, mida ootavad nii Eesti suuremate saarte elanikud kui ka sinna külla sõitjad.

Riik ei saa lõputult tolereerida asjaolu, et teatud erakonna esindajad pidevalt, kümnete aastate jooksul, pääsevad vastutusest eelkõige õiguskaitseorganite laiskuse ja küündimatuse tõttu. Millegipärast osutuvad rõhuvas enamikus nendeks Reformierakonna esindajad. Tallinna Sadama altkäemaksuskandaali osaliste kohtuasi ei saa kuidagi paigast ja võib, ilmsesti asjaolude teatud kokkulangevuse tingimustes, üldse mitte kohtuliku menetluse faasi jõuda. Et aegugu lihtsalt ära.

Kõik see on kuidagi tuttav, aga mida kiiremini me sellest tuttavast tundest lahti saame, seda parem meie riigile.

Kindlasti peab aga saartel asju ajades hästi tundma kohalikke olusid. Seda tõestab ka Hiiumaa huumor.

Kord üks mandrimees küsinud hiidlase käest: "On teil kogu aeg siin merevesi laineharjaline?"

"Meil pole veel sellist teerulli olemas, mis merevee päris tasaseks teeks," vastanud seepeale hiidlane.

TOOMAS PAUR

Riigikogu liige, Keskerakond

[pildiallkiri] Reformierakondlase Peep Lillemägi algatatud petitsioon üleskutsega Kadri Simsoni tagasiastumiseks on kihutuskõne ja propaganda.

TOOMAS PAUR, 04. aprill 2018

