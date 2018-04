Aeg arutleda ideede üle

ALINA TUBLI, 04. aprill 2018

Kevad ei tule aga alati täpselt nii nagu planeeritud ning nädala alguses uuesti maha sadanud lumi võib meele morniks teha. Samasuguse reaktsiooni tekitas möödunud nädala alguses Vabaerakond oma uudse plakatikampaaniaga, mis keskendub Reformierakonna ja Keskerakonna laimamisele. Ei kritiseerita arvamusi, ei arutleta ideede üle, ei pakuta välja uusi lahendusi – heidetakse emotsionaalselt ette oletuslikke väiteid. Jätame üldse kõrvale asjaolu, et möödunud aasta sügisel käis just Vabaerakond välja eelnõu, milles oli ettepanek piirata poliitilise välireklaami suurust ühe ruutmeetriga. Pirital elades ja töötades olen Vabaerakonna plakateid ise näinud – need on kordi suuremad.

Keskendume hoopis sellele, et praegu on aeg arutleda uute ideede üle, tõstatada diskussiooni, panna pead kokku Eesti hüvangu nimel. Valimiskampaania aktiivaeg toob niigi alati endaga kaasa koledat poriloopimist ja laimamist. Irooniline on, et just Vabaerakond ise on otsustanud sel korral sellega nii varakult alustada.

Mida valimistele lähemale, seda tuntavamaks muutub ka Reformierakonna kampaaniasuunitlus – põhirõhk on väitel, et Keskerakond on venemeelne. Kahjuks see tees ei päde ning puuduvad ka faktid, mille alusel seda võiks väita. Tõsi on see, et Keskerakond on erakond, kes seisab kõigi Eesti inimeste eest, ka nende eest, kelle kodukeeleks on vene, ukraina või inglise keel.

Kuid keeleline eristus on ainult üks võimalik suund, mille alusel võrdseid õigusi oodata – me seisame ka erinevas vanuses ja majandusseisundis Eesti inimeste eest. Võrdõiguslikkuse suure pooldajana on mul au olla just Keskerakonnas, kes kedagi ei diskrimineeri vanuse, rahvuse või majanduslike võimaluste pärast. Väitele, et Keskerakond seisab Eestis elavate vene keelt kõnelevate inimeste eest, pole aga ühelgi erakonnal mõtet oma valimiskampaaniat ehitada. See on küll õige, kuid lihtsalt veidi poolik – Keskerakond seisab kõigi Eesti inimeste eest. Seda fakti võib valimiskampaanias julgelt välja tuua.

Kevadest hoolimata pole suvi veel ühelgi aastal tulemata jäänud ning positiivset ning konstruktiivset meelt ei tohi kaotada. Valimisteni jäänud aja jooksul hoiame laual kõiki uusi ettepanekuid, ka neid, mis esmapilgul tunduvad teostamatud. Oli ju tasuta ühistransportki kunagi vaid „pöörane idee“, aga nüüd on kogu Eestis jõustumas.

Keskerakond ootab uusi mõtteid, ideid ja arvamusi ning, olles järgmiste Riigikogu valimiste kodanikuühiskonna ja isikuvabaduste ning noortepoliitika töörühmade liige, palun kõik selleteemalised ettepanekud ka mulle saata. Teeme üheskoos Eesti veel paremaks ning läheme kevadele vastu naeratusega!

