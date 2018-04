Jaak Aab Kaja Kallasele: solidaarset tervishoidu tuleb arendada, mitte lõhkuda

28. märts 2018

Aabi sõnul pole plaan tellida ravikindlustus erakindlustuselt otstarbekas ning viib meid Eestile sobivast solidaarsest ravikindlustustest kaugemale. „Mil moel saab äriettevõttest ravi tellimine olla odavam kui Haigekassa ülalpidamine, mille eesmärk on inimesi aidata, mitte raha teenida, on Kaja Kallase plaanis paraku arusaamatu,“ tõdes Aab, kes nõustus Regionaalhaigla juhatuse esimehe, Kindlustusseltside Liidu juhi, Haigekassa juhi ja Sotsiaalministeeriumi kriitikaga Kallase soovile.

Aab leidis, et lisaks ekspertide väljatoodule – ravikompetentsi hajumine, osade teenuste väljajäämine kindlustuskattest või meedikute jätkuv puudus – on Kallase plaan kreenis jõukamate inimeste ravivõimaluste parandamisele. „Kui osa raha sotsiaalmaksust saab inimene kulutada vaid endale, on ravimite või muude tervist parandavate teenuste kättesaadavus ühele ühiskonnagrupile rohkem kättesaadavam kui teisele,“ ütles Aab, kelle sõnul vastaks selline olukord küll Reformierakonna poliitikale, kuid mitte ühiskonna ootustele.

Endise sotsiaalministri hinnangul tuleks mõelda enam sellele, kuidas Haigekassat ja ravisüsteemi Eestis tugevdada, mitte lammutada. „Praeguse valitsuse prioriteet oli justnimelt jätkusuutliku rahastamismudeli väljatöötamine ja rohkem kui 200 miljoniline lisarahastus tervishoidu, mis muu seas ka ravijärjekordi lühendaks,“ ütles Aab. Ta lisas, et loodetavasti on see tee, milleni üks hetk jõuab ka Reformierakond. „Vastasel juhul kuluks Kallase plaani teostudes meil tervishoiule rohkem raha, kuid kättesaadavamaks muutuks see vaid jõukamatele,“ rõhutas Aab.

Reformierakonna tulevane juht Kaja Kallas tõi tänases Eesti Ekspressis välja, et tervisekindlustuse võiks Haigekassa asemel tellida Eesti inimestele erakindlustuselt ning osa sotsiaalmaksust võiks jääda iga inimese enda kasutada.

Viimati muudetud: 28.03.2018

