Nädala juubilar MAKSIM GORKI 150

Sellisest kirjanduslikust žanrist nagu „riimitu värss“ (värss proosas) mina ja palju mu eakaaslased kuulsid esmakordselt seoses Gorkiga. Tema „Laulu Tormilinnust“, mis on kirjutatud aastal 1901, peeti Oktoobrirevolutsiooni ettekuulutuse sümboliks. „Torm! Varsti tõuseb torm!“ – kõlas selles oodis revolutsioonile. See poeem proosas tuli koolinoortel pähe õppida. Oma koolivihikutesse kirjutasime: „Tormilind väljendab rahva revolutsioonilist jõudu tsaari-Venemaal ja tema ärkavat iseteadvust. Tormises meres kehastub laiade rahvahulkade kasvav rahulolematus, pilved aga kujutavad reaktsioonijõude. Tabanud ära Venemaal arenevate sündmuste olemuse ja tungides nende sügavusse, räägib Gorki oma teoses kunstiliselt eredalt maal kasvavast revolutsioonilisest liikumisest.“

Pärast „Laulu Tormilinnust“ hakati Maksim Gorkit nimetama revolutsiooni „tormilinnuks“. See „Laul“ sai bolševikele paljudeks aastateks revolutsioonilise propaganda efektseks vahendiks.

Mitte vähem tähendusrikas Gorki loomingus pole proosapoeem „Laul jahikullist“, millest tuli käibele fraas: „Kes on sündinud roomajaks, see lennata ei suuda.“

Aleksei Peškov sündis 28. märtsil 1868 Nižni-Novgorodis (hiljem sai see linn nimeks Gorki). Seitsmeaastaselt vaeslapseks jäänul tuli ise endale ränkraskelt leiba teenida. Selline kibe elu ajendas kirjanikku võtma pseudonüümiks Gorki (tõlkes: kibe); eesnimi Maksim sai võetud isa auks. Juhutöödetegija rahapuudus ei võimaldanud saada haridust. Meeleheites sooritas ta ebaõnnestunud enesetapukatse. Juba 15-aastaselt sai ta tunda elu heidikute öömajades. Ta luges palju, lausa neelas raamatuid, ning mõne aasta pärast võis tsiteerida juba filosoofe Nietzschet ja Schopenhauerit. Eilne hulgus hämmastas oma diplomeeritud sõpru klassikute teoste suurepärase tundmisega. Siiski tegi ta veel 30-aastaselt ortograafilisi vigu; tekstide parandamisega nägi kurja vaeva tema naine Jekaterina, kes oli kutseline korrektor.

Juba pärast Lenini surma märkis kirjanik Leninit meenutades: "Ma armastasin teda raevuga." Täpselt samuti suhtus ta ka bolševismisse tervikuna. See raev Lenini ja bolševistliku poliitika suhtes ei väljendunud Gorkil just tihti, kui aga välja plahvatas, siis avameelselt. Staliniga vaieldes võis ta kirglikus poleemikahoos temaga isegi kaklema minna. Pärast mattis „revolutsiooni tormilind“ selle raevu sügavale endasse ja rääkis Leninile, Stalinile jt bolševikele neile meelepärast. Osaliselt tulenes see kirjaniku vastuolulisest iseloomust ja mitmepalgelisusest.