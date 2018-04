Tselluloosilauluke

Kõrvaltvaataja, 28. märts 2018

On palju mõtteid liikvel ülikoolilinnas.

See rahva hulgas tekitab vaid üleliigset stressi.

Me oma ülikoolis teeme kõrget teadust,

kui seda tselluloositehast me ei taha,

Me tahame siin elada vaid lillelõhnades,

See kõik on tühi töö. Me uuringuid ei usu.