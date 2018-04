Metsast ja majandusest

Arendajate pilk on üleolev: mis te, könnid, köhite, mina saan ikka oma tahtmise! Kõhedust tekitab tühja taskuga arendajate finantseerimine. Mingil hetkel võib ilmneda, et meile tähtsat majandusharu on juhtimas näiteks tundmatu riiulifirma Kiribati saarelt. Meie jõukurid on ju jalad alla saanud ärastatud varade müügist väljamaale ja selle raha suunanud ärisse, mitte tootmisse! Ainult põlevkivikeemiatööstus pidavat veel eestimaalaste kontrolli all olema.