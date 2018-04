Keskerakonna piirkonnakonverentsid

TALLINN

Põhja-Tallinn

Keskerakonna Põhja-Tallinna piirkonna aastakoosolekul valiti piirkonna esimeheks Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid. Tema sõnul kohustab kohalikel valimistel saavutatud tugev valimistulemus erakonda jätkama sama töökalt. "Keskendume kindlasti sellele, et kõigi põhjatallinlaste elukvaliteet paraneks. Eriti pöörame tähelepanu eakatele inimestele ja lastega peredele," ütles Kaljulaid. Piirkonna esimehe asetäitjateks kinnitati Julia Timerbulatova ja Jevgenija Kukk.

Nõmme

Nõmme piirkonna liikmed valisid oma juhiks riigikogulase ja endise Nõmme linnaosa vanema Tiit Teriku. Nõmme piirkonda alates 2014. aastast juhtinud ja uuesti valitud Tiit Terik tänas erakonnakaaslasi usalduse eest ning rõhutas, et tugev tulemus kohalike omavalitsuste valimistel näitas, et Keskerakond suudab kõnetada kõiki tallinlasi. Piirkonna aseesimeesteks said Risto Kask ja Grete Šillis.

Mustamäe

Mustamäe piirkonna esimehena jätkab Eha Võrk. „Olen tänulik Mustamäe piirkonnale, et mind usaldati kuuendat korda järjest piirkonna esimeheks. Nimetasime ka väga auväärsed aseesimehed – Enn Eesmaa, Erki Savisaare ja Lauri Laatsi, kellele saan piirkonna juhtimisel toetuda,“ märkis Võrk.

Pirita

Pirita piirkonna esimeheks valitud Enno Tamm tänas erakonnakaaslasi, kes on teda piirkonda vedama usaldanud juba 25. korda. „Meie peamine eesmärk on panustada sellesse, et Riigikogu valimised võidaks Keskerakond,“ rõhutas Tamm, ning tõdes, et pärast seda annab ta heal meelel piirkonna juhtimise edasi noorematele.

Kesklinn

Kesklinna piirkonna juhiks valitud Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb tõi välja, et aasta olulisimaks saavutuseks võib kahtlemata pidada võitu kohalike omavalitsuste valimistel ning absoluutset enamust Tallinna linnavolikogus. „Kesklinna piirkonna kandidaadid ja toetajad tegid väga head kampaaniat ja seda iga ilmaga. Tõsi, paljud valijad ei tulnud sel korral välja ning põhiline eesmärk saab Riigikogu valimisteks olema nende inimeste usalduse ja toetuse taastamine,“ rõhutas Korb.

Kristiine

Kristiine piirkonda usaldasid keskerakondlased juhtima Andrei Novikovi, kes on varasemalt olnud Kristiine linnaosa vanem. Novikov tänas erakonnakaaslasi usalduse eest ning rõhutas, et kõik Tallinna piirkonnad peavad tegema tööd Riigikogu valimiste võiduks. „Näitasime kohalike omavalitsuste valimistel väga tugevat ja ühtset meeskonda. Olen kindel, et järgmise aasta alguses toob see samuti meile edu,“ ütles Novikov.

Lasnamäe

Lasnamäe piirkonna aastakoosolekul valiti piirkonna esimeheks Keskerakonna aseesimees ja Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart. Tema sõnul sai kohalikel valimistel saavutatud tugev valimistulemus võimalikuks tänu paljude inimeste pingutustele. "Lasnamäe on Tallinna suurim linnaosa, kus Keskerakonnal on suur toetus. Peame vajalikuks säilitada inimeste usaldus, et meie eesmärgid oleksid valijatele selged, ja teeme kõikvõimaliku selleks, et täita meie lubadusi," ütles Kõlvart. Piirkonna esimehe asetäitjateks kinnitati Maria Jufereva ja Kalle Klandorf.

Haabersti

Haabersti piirkonna juhiks valiti tagasi Juhan Hindov, tema asetäitjateks said Kalev Kallo ja Marek Jürgenson. „Mõistame kõik, et ees ootab pingeline poliitika-aasta. Teha on palju, aga mäng väärib küünlaid. Inimesed ootavad sidusat Eestit, kus hoolitakse kõigist meie inimestest,“ ütles Hindov.

HARJUMAA

Harjumaa piirkonna esimeheks valiti Riigikogu liige Toomas Vitsut, kelle eesmärk on tuua suurimas valimisringkonnas Riigikogu valimistel erakonnale senisest rohkem mandaate. „Kavatsen töötada selle nimel, et kõik Harjumaa inimesed elaksid jõukamalt ning saaksid osa sellest elukvaliteedist, mis on pealinnaski,“ sõnas ta. Riigikogu valimistele läheb piirkond eesmärgiga koguda võrreldes 2015. aasta valimistega enam toetust. „Harju- ja Raplamaa on Eesti suurim valimisringkond ning loomulikult soovime oma toetust kasvatada, et viia Keskerakond 2019. aastal kindlalt valimiste võiduni,“ rõhutas Vitsut.

TARTUMAA

Tartumaa piirkonna juhiks valiti kolmandat korda Riigikogu liige Peeter Ernits. 584-liikmeline Tartumaa piirkond on Keskerakonna 27 piirkonnast üks suuremaid ja kiiremini kasvavaid. „ Müüt, mille järgi Keskerakonna liikmeskond kasvab eeskätt venekeelsetes piirkondades, ei pea paika,“ kinnitas Ernits.

„Erakond areneb eriti jõuliselt just Lõuna-Eestis: Tartumaal, Valgamaal ja Võrumaal. 27 piirkonna seas jäime seekord alla vaid Valgamaale,“ tõdes ta.

LÄÄNE-VIRUMAA

Lääne-Viru keskerakondlased valisid piirkonna juhiks tagasi Riigikogu liikme Siret Kotka-Repinski. „Kahtlemata on Keskerakonna eesmärk Riigikogu valimiste võit 2019. aastal, millesse Lääne-Viru liikmeskond peab tugevalt panustama. Vaid siis saame seista selle eest, et meie maakond ei jookseks inimestest tühjaks, vaid Eestis oleks tagatud tasakaalus regionaalne areng,“ sõnas Kotka-Repinski.

VALGAMAA

Valgamaa piirkonna juhiks valiti Alar Nääme, kes on olnud piirkonna juht kokku kuus aastat. Tema sõnul on eesmärgiks aus ja avatud juhtimine. „Tahan kohaliku piirkonna liikmeskonda suurendada. Vaid ühiselt saab ellu viia meie jaoks olulisi otsuseid,“ märkis ta.

Viimati muudetud: 28.03.2018

Jaga

|

AIVAR JARNE, 28. märts 2018