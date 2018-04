Jõgevamaa lööb entusiasmiga kaasa

JAAN LUKAS, 28. märts 2018

Keskerakonna Jõgevamaa piirkonna esimees Andres Vään tuletas meelde mitmeid kordi välja öeldud tõde, et kui inimesed poliitikat ei tee, siis tehakse seda nende eest, ja see poliitika ei pruugi sugugi meeldiv olla. „Jõgevamaa omavalitsustes – Jõgeva, Mustvee ja Põltsamaa vallas – on Keskerakond koalitsioonis, mis loob head eeldused eduks tuleva aasta märtsis toimuvatel Riigikogu valimistel,“ ütles ta.

Erakonna Jõgeva osakonna esimees, Jõgeva vallavanem Aare Olgo tegi ettepaneku esitada Andres Vään Keskerakonna Jõgeva piirkonna esimehe kandidaadiks ka järgmiseks tegevusperioodiks. Valimiskomisjoni juht, Jõgeva vallavolikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Heli Raevald teatas pärast häältelugemist, et kohalolnud delegaatidest on peaaegu kõik andnud toetava hääle Väänale.

Eesmärk ehitada sildu

Jõgevamaa aastakonverentsil tervituskõne pidanud Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas tunnustas erakonna Jõgeva piirkonna tegevust.

„Keskerakond läheb 2019. aasta Riigikogu valimisi võitma. Keskerakonnal ei saa olla ühtegi teist eesmärki tuleva aasta 3. märtsil. Jätkame sõnumit, milleks on paremini ühendatud, solidaarsem ja sidusam Eesti,“ ütles Ratas.

Tema sõnul on eesootavate valimiste põhiküsimuseks eakate inimeste toimetulek. Keskerakond peab vajalikuks, et 2020. aastaks peavad pensionid tõusma 100 eurot. „Peab lõppema ka telg, kus jaotame inimesed – nemad ja meie. Keskerakonna eesmärk on ehitada mitte müüre, vaid sildu. Me ei vastanda Eestimaa elanikke,“ rõhutas erakonna juht.

„Ratase kõne ergutas meie maakonna keskerakondlasi oma populaarsust suurendama. Populaarsust aitab kindlasti suurendada ajaleht Kesknädal. Piirkonnas, kus töötan, loetakse seda mitmeski peres,“ ütles eraettevõtjast postiljon Urmas Priks, kes elab Torma kandis. „Väga oluline, et pärast haldusreformi tekkinud valdades säiliksid senised koolid ja rahvamajad. Minu kodukandis on rahvamajad Tormas, Sadalas ja Vaiatus; kõigis toimetatakse tegusalt,“ lisas ta.

„Väga vajalik, et Keskerakonnaga ühineks tublisid noori. Noored peavad aga mõistma, et lisaks õigustele on nendel ka kohustused; tunnetama vajadust olla ausad, eetilised ja põhimõttekindlad. Ehk vajavad nad selleks vahel ka veidi karmimat kohtlemist keskmiselt ja vanemalt põlvkonnalt, emadelt-isadelt, vanaemadelt-vanaemadelt,“ arvas Linda Koll Põltsamaalt, kes noorsooteemadega on tegelnud erinevatel aegadel õiguskaitseorganites.

Peaminister ettevõtjate keskel

Jõgevamaal viibides kohtus peaminister Jüri Ratas ka maakonna ettevõtjatega. „Rääksime demograafilisest olukorrast maal, maaelu mainest ning ka piimanduse ja piimatööstuse arengutest. Kõneaineks olid ka spoonitehase rajamine Jõgeva valda Viruveresse ja sellega seotud metsandusteemad. Kõlama jäi mõte, et valitsuse ja ettevõtjate vahelised infovahetused on igati vajalikud,“ ütles aktsiaseltsi Pajusi ABF juhataja Lembit Paal.

Huvi Jõgevamaal toimuva vastu on ka Riigikogu Keskerakonna fraktsioonil. 16. märtsil külastasid Jõgeva valda parlamendiliikmed Toomas Paur, Marika-Tuus Laul ja Tiit Terik. Neile tutvustas paikkonna ettevõtteid ja asutusi Vello Lukk.

„Rootsi puitmaju valmistavas Puumajatehase OÜ-s ning mineraalmaterjalide valdkonna ja teedeehitustöödega tegelevas osaühingus Moreen veendusime Jõgeva valla ettevõtete soovis atraktiivseid projekte käivitada ja inimestele tööd pakkuda,“ märkis Paur.

„Olen Jõgevamaal käinud varemgi. Nüüd vaatan asju uue vaatenurga alt. Vaadates Kuremaa ujulat ja siia äsja rajatud spaad, tahaks tunnustada nii selle asutuse kui ka Jõgeva valla juhte. Jõgeva vallas mõeldakse, kuidas paikkonna inimestele luua häid tingimusi sportimiseks ja tervislikeks eluviisideks.

Külastasime ka Vaimastvere kooli, kus andsin üheksandale klassile ühiskonnaõpetuse tunni. Arutasime julgeoleku olukorda maailmas, noorsooküsimusi ja teisigi päevakajalisi teemasid. Huvitav oli kuulda, kuidas saavad Vaimastvere koolis hakkama pagulasperede lapsed, kes koos vanematega elavad Vägeva tugikodus. Hea oli kuulda nende edasijõudmisest mitmes õppeaines, sealhulgas ka eesti keeles,“ rääkis Terik.

