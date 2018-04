Riigikogu hakkab arutama VEB Fondi teemat

Õiguskomisjoni esimehe Jaanus Karilaiu sõnul on arutelu eesmärgiks saada selgust, et kui riik on sekkunud eraõiguslikesse suhetesse läbi Riigikogu otsuse ja läbi Eesti Panga tegevuse, siis missugustel tingimustel on Eesti riik praeguse olukorra eest vastutav. „Näiteks on osad VEB Fondi sertifikaadiomanikud saanud hüvitist ja osad mitte. Kas see on õiglane ja kas siin eksisteerib kuskil ka poliitiline vastutus? Oluline on saada ka kindlustunne, et üks erakond, mis on rohkem seotud VEB Fondi juhtumiga, poleks Kremli poliitikute poolt manipuleeritav. Me peame ka selle teoreetilise riski maandama,“ kirjutab Karilaid.