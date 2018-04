Kiik annab Ligile vastulöögi

28. märts 2018

„Otsitud vastasseisude tekitamine on küll hõlbus võte enda siseprobleemidelt tähelepanu eemale juhtida, kuid teise poole suhtes ebaõiglane käitumisviis. Mart Laar on Eesti Panga nõukogu esimehena tegutsenud kindlasti sõltumatult, ja tuleb tunnistada, et olnud vägagi tihti ka valitsuse jaoks ebamugavalt kriitiline,“ kirjutab Keskerakonna liige Kiik.

„Seda muuhulgas nii Ligi poolt viidatud riigieelarve kui ka aktsiisipoliitika osas. Kui nüüd päevapoliitik Jürgen Ligi nimetab Mart Laari parteipoliitikuks, siis see kõlab suisa tragikoomiliselt. Mõeldes Laari poliitilisele tegevusele ning loomingule, nendin, et mul on temaga mitmeidki maailmavaatelisi lahknevusi. Samas ei sega need eriarvamused mul nägemast Mart Laaris Eesti poliitika vaieldamatut suurkuju, kelle sõnavõtud kannavad üldjuhul päevapoliitikast laiemaid sõnumeid. Sellest ning tema otsustus- ja väljendusjulgusest annab parimat tunnistust Laari toetajate ning kriitikute ühtviisi suur arv,“ märgib Kiik.

Kiik taunib Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni (seda juhib just Ligi) käitumist ka eelmisel nädalal aset leidnud parlamendi aseesimeeste valimisel. Ta toob esile, et Reformierakonna ja EKRE lähenemine ei piirdu juba tükk aega enam ainult rahvuspõhise vastandumise ning kummastava koostööga Riigikogu juhatuse valimistel. Ometi mõjub ootamatult, et nüüd asuvad nad EKRE eeskujul tegema hetkepoliitikat, rünnates Vabariigi Presidendi valikuid.

Valjuhäälne ainult enda tõe eest seismine toob küll palju meediakajastust ning pakub ilmselt rahuldustunnet, kuid ei teeni kuigi õilsat eesmärki. Parafraseerides ameerika kirjanikku Jack Londonit: „Mõnd liiki tõed on tõesemad kui teised, mõnd liiki tõed on valed.“

Viimati muudetud: 28.03.2018

Jaga

|