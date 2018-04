Reformis käib Rooside sõda

Tegelikult sai 17 aastat võimul olnud Reformierakonna unelm läbi juba siis, kui Taavi Rõivasest sai erakonna esimees. Tugeval parteijuhil Andrus Ansipil oli 2014. aasta alguses Brüsselisse minemisega sedavõrd pakiline, et Siim Kallas taheti kiirkorras poliitikasse tagasi tuua, aga see ei õnnestunud. Pärast seda sai pisut üllatuslikult erakonna esimeheks hoopiski Taavi Rõivas.

Kallaste leeri „päästjaks“ Pevkuri vastu Riigikogu aseesimehe valimistel osutusid Kalle Laanet ja EKRE. On ilmselge, et Reformierakond tegi EKRE-ga diili just varjamaks oma sisevastuolusid ja osade häälte ärakadumist Kalle Laaneti tagant.

Ehkki Pevkur nominaalselt on veel Reformierakonna esimees, kohtleb osa erakonnast teda sisuliselt väljatõugatuna. Kroon on juba määratud konkureeriva dünastia esindajale Kaja Kallasele 14. aprillil toimuval Reformierakonna kongressil… Aga vaadates kogu dramaatikat ja pöördeid, pole ma selles enam nii kindel. Kaja Kallase vastasleeri kuulub poliitikuid, kes oma riukalikkuse ja alatuse poolest ei jää millegagi alla Richard III-le.

Erakonna meililistis pahandab Pevkur Kallasega selle üle, et viimane on valinud partei sisetülis poole, mitte ei tegele erakonna ühendamisega. „Ka minu jätkamisele Riigikogu aseesimehena tekkisid mingil hetkel sinu poolt ultimatiivsed nõudmised. Siis ütlesid mingil hetkel, et ei sekku fraktsiooni otsustesse. Nüüd oled ise “poole” valinud,” kirjutab solvunud Hanno Pevkur erakonna meililistis. Jääb mulje, et ollakse niivõrd valusas tülis, et ilma kirjavahetuseta kokku saada ning asju ilma kõrvaliste isikute ja ajakirjanduseta arutada enam ei osata.