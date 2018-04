Lambad koos sirbi ja vasaraga

On üllatav, et end rahvaerakonnaks tituleeriva EKRE tähtis poliitik ei tea, mis tegelikult rahva seas toimub, milline on eakate olukord. Kas see, kui pensionärid, kellele jääb päevaseks söögirahaks paar-kolm eurot, ootavad väga pensionitõusu, teeb neist rumalad inimesed? Kindlasti mitte. Moonika Helme oleks viisakalt pidanud avalikult vabandama selmet asuda keerutama.

Suurim kahju tehti aga mõistagi selle kogukonna seas, keda sirbi ja vasara alla ühendati. Ajal, mil Eesti Vabariik tähistab sajandat sünnipäeva, mil oleme olnud juba üle veerandsajandi taasiseseisvad, mõjub selline seisukoht nagu näkku sülitamine. Mitte-eestlased on saanud järjekordse sõnumi, et olenemata sellest, kas nad tahavad riigikeelt õppida ja saavad kodakondsuse, olenemata sellest, kas nad Eestit armastavad, on nende puhul ikkagi tegemist Nõukogude Liidust pärit okupantidega. Ja et mitte-eestlased pole mingil juhul Eestis teretulnud. Punkt! Kas meil on üldse mõtet rääkida ühtsest ühiskonnast ja ühistest väärtustest, kui Eesti suurim päevaleht kommunismisümbolid lauale lajatab?