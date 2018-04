Võidu saab tuua hea ja märgatav töö, mitte rambivalguses tülitsemine

Ometi on Reformierakonna reitingud kasvanud. Ühelt poolt on see üllatav, teisalt – mõistetav. Madistamisega kaasnenud meediatähelepanul on kindlasti oluline roll, miks Reformierakond on suutnud end toetama tõmmata senisest enam inimesi. Võimalik, et paljud Reformierakonna valijad ei saa päris täpselt aru, mis liberaalseid väärtusi rõhutavas erakonnas toimub, ning neid ei häiri seegi, et erakonna suurimaks liitlaseks on saanud EKRE. Kaja Kallase tulemise lootuste ja ootuste laineharjal tundub uskujatele kõik tehtu vajalikuna ja õigena. Kõrvaltvaatajatele ja neile, kes mäletavad Kaja Kallase toetust aasta tagasi toimunud juhivalimistel Pevkurile Kristen Michali asemel, näitab see aga paraku tulevase parteijuhi põhimõtete muutust ning maskide langemist.

Valimisteni on aga veel aasta, ning reitingud ei näita ammugi valimistulemust. Selle aja jooksul saame loodetavasti viimaks teada ka selle, millised on Reformierakonna uue juhi ideed. Seni oleme kuulnud, et tulumaksuvaba miinimumi tõstmine 500 euroni, mis tõi kuni 1200 eurot teenivatele inimestele kuni 64 lisaeurot, on jama. Kui Keskerakond on rõhutanud, et soovime tõsta pensioneid 100 euro võtta, siis Kaja Kallas on vastuseks tõdenud, et Reformierakond soovib kõikide ühiskonnagruppide sissetulekute tõusu. Sellega saab ju ainult nõustuda, kuid meie jaoks on vahe, kas sissetulek tõuseb eelisjärjekorras 400 ja vähem eurot teenival inimesel või 2100 ja rohkem teenival inimesel, keda oravad on eriti agaralt kaitsnud.

Keskerakonna liikmetel ja toetajatel tuleb täna ja edaspidi kaitsta neid tegusid, mis ilmestavad praeguse valitsuse põhimõtet: majandus peab kasvama ja tulu peab jõudma kõigi inimesteni, mitte üksikute väljavalituteni. Selle poliitika jätkamiseks tuleb 3. märtsil 2019 teha Riigikogu valimistel võidukas tulemus.

Keskerakonnal on olemas see suutlikkus ühtse ja tugeva meeskonna näol. Seda nägime juba kohalike omavalitsuste valimistel, ning usun, et teeme kõik selle nimel tööd, et positiivne tulemus korduks. Selleks soovin palju edu ka valitud piirkonnajuhtidele ja piirkondade juhatustele üle Eesti.

Lõpetuseks soovin rõhutada, et tulemuse saab tuua hea töö, mida märgatakse, mitte rambivalguses tülitsemine. Viimasega meediasse pääseda on küll lihtsam, kuid kasu ei too see lõppkokkuvõttes erakonnale, valijale ega riigile. Usun, et näeme seda arusaama peatselt ka valijate toetuses peegeldumas.

MIHHAIL KORB

Keskerakonna peasekretär, Riigikogu liige

Viimati muudetud: 28.03.2018

MIHHAIL KORB, 28. märts 2018