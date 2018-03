Keskerakonna fraktsiooni juhina jätkab Kersti Sarapuu

21. märts 2018

Hääletusel oli kohal 24 rahvasaadikut. Esimehe kohale esitati Kersti Sarapuu kandidatuur ning kahele aseesimehe kohale esitati Valeri Korbi ning Erki Savisaare kandidatuur. Kõik kolm said ka fraktsiooniliikmete toetuse.

Fraktsiooni juht Kersti Sarapuu tänas fraktsioonikaaslasi usalduse ning seni tehtu eest. „Keskerakonna fraktsioon on Riigikogus näidanud üles töökust, ühtset meelt ja sihikindlust. Meie saadikute toel on Keskerakonna juhitud valitsus saanud ellu viia mitu olulist reformi, mis parandavad madalat ja keskmist palka teenivate inimeste heaolu, vähendab ravijärjekordi, tugevdab omavalitsusi ja palju muud,“ tõi Sarapuu välja.

Esmaspäeval tegi Keskerakonna juhatus ettepaneku Keskerakonna fraktsioonile toetada senist fraktsiooni juhtkonda: esimehena Kersti Sarapuud ning aseesimeestena Erki Savisaart ja Valeri Korbi. Keskerakonna esimees Jüri Ratas tõi välja, et Kersti Sarapuu, Erki Savisaare ja Valeri Korbi juhtimisel on Riigikogu Keskerakonna fraktsioon tegutsenud ühtse meeskonnana. „Fraktsioon on kaitsnud Keskerakonna ja valitsuse positsioone ning seisnud seejuures alati Eesti inimeste heaolu eest,“ rõhutas Ratas.

Viimati muudetud: 21.03.2018

