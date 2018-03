Munk tegi Airi Vipulkumar Kansarist taimetoitlase

“2007. aastal olin teel oma esimesele reisile Indiasse ja minu kõrvale sattus Rootsi päritolu kiilakas munk. Ta ütles, et müüs kõik oma maise vara maha ja nüüd läheb 13. korda Indiasse, et sinna elama jääda. Meie jaoks oli reis pigem pidutsemine ja meelelahutus, läksime sinna Kanal 2-ga tegema muusikavideot ning tähistasime ka minu sünnipäeva, kuid see munk jättis mulle sügava jälje,” mäletab Airi veel tänagi kiilakat taimetoitlasest Rootsi munka.

Viienda lapse ootel Airi taimetoitlust lastele ohtlikuks ei pea. “See on pseudohirm,” on ta veendunud. “Liha on raske toit, ja seda on liiga palju, me sööme rohkem kui vajame. Taimetoidul on väga hea kerge tunne. Ideaalis ma muidugi tahaksin olla toorvegan! Ei ole sugugi nii, et oled nõrgem ja väsinum. Vastupidi, oled just palju energilisem, ja mõte läheb lahti.”