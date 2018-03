Kesknoorte infopäev Pirital

Pirita linnaosa vanem, endine kesknoorte esimees Alina Tubli rääkis sellest, mis on Keskerakonna Noortekogu ning miks seal on huvitav olla ning mida noortekogu saab noorele anda. Tema arvates noortekogu pakub võimalusi enesearenguks, uute kontaktide ja sõprade leidmiseks.

Kesklinna vanem Vladimir Svet käsitles noorte ühiskondlikku aktiivsust ja rääkis oma kogemuste põhjal ka sellest, mis tunne on, kui saad oma käega katsuda seda, mida kunagi vabatahtlikuna ära tegid.

Erakonna turundusjuht Oliver Läll korraldas koolituse brändingu teemal. Praegu on see väga aktuaalne, sest maailm muutub nii kiiresti, ja just bränding ehk eneseturundus saab eduloos abiks olla.