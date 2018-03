Tragid tartumaalannad loovad mittetulundusühingu

Pidulikule naistepäevalõunale saabus kaheksakümmend naist, tulid ka mõned mehed kaunistamaks üritust. Elva vallast ja kaugematestki paikadest. Muusikalist meeleolu lõi Tšeljabinski oblastist võrsunud pillimees Valeri Filimonov saksofonil. See seitsekümnendates mees, kes valdab ka flööti ja klarnetit, mängis mitu aastakümmet Vanemuise teatri orkestris; praegu on vabakutseline. Hästi võeti vastu ka noorte kultuuritegijate esinemine. Tantsulusti tõid saali Hellenurme line-tantsijad Katrin Kõivu juhtimisel.

Hõrgutav ja pilkupüüdev kohvilaud oli ennekõike kaetud oma perenaiste valmistatud suupistetega.

Eestlased oskavad ikka ühendada meeldiva ja kasuliku. Nii ei piirdunud naistepäevane kokkusaamine vaid meelelahutusega. Nelli Uustalu andis ülevaate kavatsusest luua Tartumaa naisi ühendav mittetulundusühing. Ühendusele on nimeks pakutud Tartumaa Prouad. Lähiajal selgub, kas jäädakse selle variandi juurde või valitakse mõni teine.

Kõige olulisem on mõistagi MTÜ sisu. Ühendus luuakse, et aktiviseerida Tartumaa naisi ja muuta nende suhtlus mitmekülgsemaks. Tegevusvaldkonnaks kujunegu oma kodukandi kultuuri hoidmine ja edendamine. Seda silmas pidades hakatakse jõudsamalt motiveerima rahvusliku käsitöö tootmist ning otsima paremaid võimalusi selle tutvustamiseks ja turustamiseks. Kindlasti on laatadel ja messidel käimine ökonoomsem siis, kui seda tehakse ühistegevuse abil.

Tartumaa naised peavad mõttekaks end lülitada üle-eestilisse ja ehk ka rahvusvahelisse naisliikumisse. Kogemused selleks on juba olemas Nelli Uustalu juhtimisel tegutseval Puhja Maanaiste Seltsil, mis on arendanud ka välissuhteid.

Võimalusi panustada tulevase MTÜ ellukutsumisse ja tegevusse on väga palju. Selle loomiseks käis idee välja Gleeri Paur, kes paistab silma suure organiseerimisvõime ja küpsetamisoskustega; tean seda omast käest ja küllap teavad teisedki, kes mitmetel üritustel tema küpsetisi proovinud. Galina Tubin on pikki aastaid töötanud raamatupidajana ja tuleks hästi toime ühingu tegevusprojektide kirjutamisega.

Kahe-kolme nädala pärast tulevad algatajad uuesti kokku ja küllap ühineb nendega siis juba ka suurem huviliste ring. Loodetavasti jõuab MTÜ loomine peagi lõppfaasi. Meeldiv oli kuulda, et Tragid tartumaalannad loovad mittetulundusühingukaasa lööma on oodatud erinevas vanuses naised, kusjuures nooremate osavõtlikkus on põlvkondade sidususe huvides igati teretulnud.

Kõlama jäi mõte, et aktiivne on võimalik olla ka erakondades, kuid mittetulundusühing võimaldab seda teha apoliitilisemalt, andes võimaluse tegutsemiseks ka neile, kes ei soovi ennast siduda poliitikaga, aga kel on olulisi mõtteid ja tahet neid ellu viia. Iga saalis olnud naine sai organiseerijatelt roosi.

Hingekosutavalt ja rõõmsameelselt naistepäeva tähistamiselt mindi koju, tundes tänu korraldajate ja esinejate vastu, – mitmed neist said sõpradelt ja tuttavatelt kaasa hea sõna või südantsoojendava kallistuse.

TOOMAS PAUR, Riigikogu liige

Elva vallavolikogu liige ja majanduskomisjoni esimees

TOOMAS PAUR, 21. märts 2018

