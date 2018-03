Nädala juubilar LARRY PAGE 45

Larry Page alustas Google'iga 1998. aastal koos oma Stanfordi ülikooli õpingukaaslasest abilise Sergei Briniga täiesti tühjalt kohalt, nullist. Lühidalt kokku võttes: nad tegid üheskoos ühikatoas valmis ühe väikse koodijupi, tänu millele teenisid hiljem miljardeid. Sarnaselt Facebookiga kasutasid seda esialgu ainult tudengid ülikoolisiseses arvutivõrgus.

Tol ajal polnud interneti vallas nullist alustamine keeruline, sest internet oligi täiesti uus asi. Idee oli iseenesest lihtne: võimaldada interneti rägastikus orienteeruda ja sealt vajalikke asju otsida. Interneti otsingumootoreid oli tollal teisigi (Yahoo ja Altavista), aga Google torkas juba algul silma oma lihtsuse ja tänu sellele suurema kiiruse poolest. Kiirus oli aga toona, paarkümmend aastat tagasi määrava tähtsusega, sest ühendused ja arvutid olid võrreldes praegusega üliaeglased.

Google'i puhul oli ekraanil ainult üks kast, kuhu said oma otsisõna sisestada, ja sellele hakkas üsna ruttu tulema vastuseid. Kiiruse kõrval kasutas ja kasutab Google veel ühte „täiendust”, algoritmi PageRank, mis kuvab otsingutulemuste puhul eespool need, mida on internetis rohkem otsitud ja mis seetõttu inimesi rohkem huvitavad. Selline süsteem võimaldab kasutajatel lihtsamini leida huvitavaid asju (ja seetõttu on omakorda raskem leida asju, mis on võib-olla olulised, aga mis on vähem huvitavad). Täna on Google'it kritiseeritud ka selle poolest, et otsingus jõuavad ettepoole need lingid, mille eest on makstud. Läbi selle Google oma raha teenibki – müüb otsingusse kohti „eespool”.

Olgu etteruttavalt öeldud, et oma lihtsusele on Google truuks jäänud tänini. Firma asutajad ise on samuti küllalt lihtsad, eriti kui võrrelda teise suure IT-gigandi Facebooki asutaja Mark Zuckerbergiga. Google'i asutajad lasevad rääkida oma tootel ja oma ettevõttel, ise hoiavad pigem varju. Tänapäeva äris on see küllalt haruldane, sest Apple'i legendaarse juhi Steve Jobsi, Amazon’i juhi Jeff Bezose ning Tesla juhi Elon Muski puhul räägitakse, et firma edu on paljuski tingitud juhi karismaatilisusest. Larry Page'i ja tema kompanjoni, vene päritolu Sergei Brini puhul võib öelda, et nende karisma on null.

Domeen google.com registreeriti „alles” 1997. aastal ja alates 1998. aastast alustas sellel aadressil tegevust veebiotsing. Olgu lisatud, et samal aastal alustas ka tarkvaragigandi Microsoft otsingusüsteem MSN Search. Tollal oli Microsoft mitte ainult maailma juhtiv tarkvarafirma, vaid üldse maailma juhtiv ettevõte ning selle asutaja Bill Gates oli maailma rikkaim inimene. Microsoftil oli raha miljoneid kordi rohkem kui Larry'l ja Sergeil. Ent tagantjärgi-tarkusena võib öelda, et sellest kõigest ei piisanud. Ei aidanud sellest, et konkurentidel oli palju rohkem raha, et neil oli täpselt sama idee ja nad võib-olla tegid asju isegi paremini. Olgu veel lisatud, et Microsofti otsingusüsteem, hilisema nimega Bing oli „sisse” kirjutatud üle maailma levinuimasse arvutite operatsioonisüsteemi Windows ning see tuli kaasa koos Windowsi veebibrauseriga Internet Explorer.

Nagu öeldud, konkurentidel oli palju rohkem raha, sama idee ja märksa paremad võimalused. Ent ometi on Google nad tänaseks mäekõrguselt seljatanud ja nimest google on saanud veebiotsingu sünonüüm. Kuidas see oli võimalik?

Ilmselt on maailmas palju asju, mida polegi võimalik ära seletada, aga Google'i puhul on olnud eeliseks juba nimetatud lihtsus. Üha keerulisemas maailmas on üha vähem lihtsaid asju ja seetõttu inimesed janunevad lihtsuse järele. Lihtsat asja tegid lihtsad ja tagasihoidlikud inimesed ning lõpuks meeldis see lihtsus ja tagasihoidlikkus kõikidele teistele. Mis omakorda näitab, et äris ja üldse elus pole vaja tingimata asju väga keeruliseks ajada. Enamasti meeldivad inimestele lihtsad ja arusaadavad asjad, mida on lihtne leida ja kasutada. Kus pole liigseid n-ö tulesid ja vilesid. Ning kui sellele lihtsusele kindlaks jääda, arendada seda lihtsust kümmekond aastat, siis saavad sellest lõpuks aru ka teised, ning sind saadab edu. Nii lihtne see kokkuvõttes ongi. Laiemas plaanis ongi see äri võlu – lihtsus. Inimesed armastavad ja kasutavad lihtsaid asju, mis töötavad. Nagu Kalašnikovi automaadid, mis on lihtsad ja töökindlad ning mida kasutab tänini kogu maailm.

See oli iPhone'i eelis Nokia ees – Nokia oli maailmas turuliider, aga tema nutitelefone polnud võimalik kasutada, sest need olid keerulised, täis vilesid ja nende kasutamine väga keeruline. Tuli Apple oma iPhone'iga, mis oli lihtne, aga töötas ja vallutas tänu sellele kiiresti terve maailma. Nokia on nüüd nutitelefonidega turul tagasi ja saatuse irooniana kasutab Google'i tarkvara Android. Olgu lisatud, et oma hiilgeajal, 2000-ndate aastate algul põlgas tolleaegne maailma telefonituru liider Nokia lihtsate ameerika poiste tagasihoidliku pakkumise ära. Nüüd on Nokia sunnitud Google'i tarkvara vastu võtma, olles enne seda kaotanud nii kliendid ja raha kui ka suurema hulga töötajatest. Nokia ärakukkumise tõttu nägi kümmekond aastat häda ja viletsust terve Soome riik ja koos Soomega ka Eesti.

Nagu juba märgitud, on Google tänaseks palju enam kui lihtsalt otsimootor. Selle tõttu on loodud emafirma Alphabet, mis tegeleb näiteks filmiteenusega YouTube ja mobiiltelefonide tarkvara arendamisega.

Google'i operatsioonisüsteem Android on tõlgitud enam kui 100 keelde ja seda kasutab kaks miljardit inimest üle maailma. Lisaks telefonidele on loodud teleritarkvara Android TV, autotarkvara Android Auto ja Android Wear nutikelladele. Androidi kasutatakse mängukonsoolides ja digikaamerates.

Google on püüdnud teha ka Facebooki konkurenti Google+, aga sellest ei tulnud midagi välja.

Lugejale on võib-olla huvitavad mõned Larry algusaja juhtimispõhimõtted, mis olid omamoodi intrigeerivad, aga samuti lihtsad: „Ära kunagi midagi delegeeri, vaid tee ise, sest siis saavad asjad tehtud kiiremini. Ära sekku, kui sa ei oska – lase teistel enda eest teha asju, mida sa ei oska. Ideed on tähtsamad kui vanus – kui keegi on vanuselt noorem, ei tähenda see, et ta väärib vähem lugupidamist. Kõige rumalam asi, mida saab teha, on öelda „ei” inimesele, kes midagi teeb; kui öelda „ei”, tuleb kohe välja pakkuda parem lahendus.”

Larry Page on abielus, tal on kaks last ja ta armastab sõita jahiga. Tema aastapalk maailma ühe juhtiva IT-firma juhina on talle omaselt tagasihoidlik – 1 dollar.

