Ettevõttenimede võistlus

2016. aastal algatatud võistluse eesmärk on juhtida avalikkuse tähelepanu avaliku ruumi võõrkeelestumisele ning väärtustada eestikeelseid äri- ja ettevõttenimesid.

Emakeele Seltsi juhatuse esimehe Helle Metslangi sõnul on suur huvi selle võistluse vastu näidanud, et õnnestunud nime kandvat ettevõtet väärtustatakse. Ka tänavu oodatakse võistlema nimesid, mis on eestipärased ja kujundlikud ning kajastavad ettevõtte eripära.