Argipäev pärast auväärset Eesti juubelit

RAIMO KÜNNAPUU, 21. märts 2018

Kultuuriline suhtlus on praegu peaaegu ainus Venemaaga lävimise vorm, sest majanduslik koostöö on minimaalne. Kui Eesti Vabariigi järgmises valitsuses on Keskerakonna poliitikuid, võib arvatavasti teoks saada ka piirilepingu sõlmimine naaberriigiga. On selge, et piirilepingu puudumine on negatiivne faktor meie julgeolekule tänapäeva heitlikus maailmas.

Tuleb tõdeda, et patsifistide (seega peaaegu kõikide tavainimeste) soovunelmad sõdadeta maailmast lähitulevikus ei täitu. Paljud maailma riigid ei taha sõjalisi kulutusi samale tasemele jätta ega neid ka vähendada; kuigi see on vastuolus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni tegevuse eesmärkidega. Vastastikune inimeste surmamine relvakonfliktides, kus kasutatakse võimsaid sõjamasinaid, üha jätkub. Teiste riikide ellu sekkumine on igapäevane asi. Isik või territoorium, saanud külge märgi „separatist“ või „vaenlane“, loetakse väljaspool seadust olevaks ning eluõigust neile anda ei taheta. Oleme kuulnud ja näinud, et sõja alustajaks on olnud mõni regiooni või kogu maailma hegemooniks ihalev riik. Ja alati on sõjaga kaasas käinud rahvahulkade ränkrasked kannatused.