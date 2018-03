Õigus versus õiglus

* Kas näiteks sotsiaalkindlustusametnik teataks inimesele selges keeles ja abivalmilt põhjuse, miks too abivahendit ei saa, ja mida teha, et saaks?

Mõistan, et õiguskantsler neid küsimusi esitades ületab vette joonistatud piiri õiguse ja õigluse vahel. Põhiseadus ei esita selliseid küsimusi, rääkimata kehtivaist seadustest. Ent just see mulle imponeeribki, sest Ülle Madise on võtnud endale (küllap ülemäärase) koorma hakata Eestit õigusriigina konstitueerima. Vabandan võõrsõna pärast, aga see tähendab, et õigus ja õiglus ei tohiks teineteisest väga kaugel olla.