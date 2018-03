Jüri Ratas: Paari aasta pärast võiks pension tõusta 100 eurot

21. märts 2018

Ratas märkis, et erakorraline pensionitõus saab olema üks Riigikogu valimiste põhiteemasid. Ta lisas, et erakonna juhatus on andnud Keskerakonna Riigikogu valimiste platvormi töörühmale ülesandeks välja töötada vajalikud katteallikad. Täpsed arvud avalikustatakse hiljemalt aasta lõpuks valmivas Keskerakonna valimisplatvormis.