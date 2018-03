Riigikogu saab uue juhatuse

On võimalus, et valimised toimuvad veel tihedamalt kui iga aasta. Näiteks aseesimeestel. Viimati valitigi üheks uueks aseesimeheks reformierakondlane Hanno Pevkur, kes asendas möödunud sügisel sellel kohal moraalselt patustanud Taavi Rõivast.

Mitmeid kordi on täheldatud, et Riigikogu juhatuse valimised näitavad hästi ka parasjagu valitseva koalitsiooni ühtsust ning häälte pidamist parlamendis. Nõnda on see tavaliselt olnud, kuid ei pruugi sugugi reegliks olla. Niisamuti näitavad juhatuse valimised ka olukorda opositsiooni ridades.

Varasemast on teada, et kõige pikemat aega spiikriametit pidanud Toomas Savi ja Ene Ergma olid parlamendi eesotsas isegi olukorras, kus nende koduerakond parajasti valitsuskoalitsiooni ei kuulunudki. Praegune parlamendijuht Eiki Nestor kuulub sotsiaaldemokraatide ridadesse, kes vaatamata valitsuse vahetusele 2016. aastal jätkasid ka uues koalitsioonis. Nestor on spiikriametis olnud juba parlamendi eelmise koosseisu lõpust ja jätkanud kogu Riigikogu praeguses, XIII koosseisus ning kandideerib ka seekord. Aasta tagasi aset leidnud valimistel kogus ta täpselt Riigikogu enamuse – 51 saadiku hääled.

Praeguseks on koalitsioonierakonnad kinnitanud, et toetavad parlamendi esimehe valimistel ka seekord Nestorit. Kui opositsiooni poolelt ka esitatakse vastukandidaat, siis pigem kontrolliks: kuipalju mõnel saadikul võiks toetust olla? Pigem keskendutakse opositsiooni poolel ikkagi aseesimeeste valimistele, mis järgnevad kohe esimehe valimisele.

Opositsioonil mitu kandidaati

Siin on sõnaõigus olnud ikka suurimal opositsioonijõul, milleks on praegu Reformierakonna fraktsioon 30 kohaga. Põhiküsimuseks jääb, kas nad jäävad ühtseks uueks aseesimeheks esitatud kandidaadi Kalle Laaneti suhtes. Kas potentsiaalse erakonnajuhi Kaja Kallase meeskonna formeerimisel jõutakse niikaugele, et toetatakse üksmeeles inimest, kes oleks Pevkurist sõnakuulekam ning vajab aega n.ö pildilolemiseks parlamendivalimisteni jäänud ajal.

Kui Riigikogu üks aseesimeestest tuleb reformlaste ridadest, siis esimese aseesimehe kohal on praegu keskerakondlane Enn Eesmaa. Koalitsioonilepingu järgi kuulubki Riigikogu esimehe tool sotsiaaldemokraatidele ning aseesimeheks on Keskerakonna esindaja. Eesmaa on end tõestanud ja on kindel kandidaat sellele kohale.

Kuidas juhatuse valimised lähevad, näitab lõplikult homne päev. Kui midagi erakorralist ei juhtu, on see juhatus ametis kuni uute parlamendivalimisteni aasta pärast.

AIVAR JARNE

[fotoallkiri] Senine Riigikogu juhatus: aseesimees Enn Eesmaa, esimees Eiki Nestor ja aseesimees Hanno Pevkur.

AIVAR JARNE, 21. märts 2018

[esiletõste] Kas potentsiaalse erakonnajuhi Kaja Kallase meeskonna formeerimisel jõutakse niikaugele, et toetatakse üksmeeles inimest, kes oleks Pevkurist sõnakuulekam.

Viimati muudetud: 21.03.2018

Jaga

|