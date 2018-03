EAS-i palgeid ei paita enam Reformi „päike“

EAS-i „patunimekirjas“ on 2012. aastal Eerik-Niiles Krossi mõisa taastamine Kõue-Triigil, Ärma talu ülesehitamine kingitusena toonasele presidendile, Rakvere „Targa Maja” rahastamine, kus mitte keegi lõpuks ei teadnudki, millega tegemist. Lisandus Helsingi joomapidu Richard Bransoni kostitamiseks, kus temast Eesti e-residenti teha ei õnnestunud. Seda nimekirja siin täies mahus ette anda ei jõuagi.

Juba 2016. aastal andis Eesti Maksumaksjate Liit EAS-ile nimeks “Maksumaksja vaenlane”.

Täna on aga nii, et päikene pööras kõrvale. EAS-ist on saanud asutus, mis iseennast seestpoolt õgib. EAS, mille nõukogu pandi kokku Reformierakonna halli kardinali Kristen Michali juhiste järgi, on tänaseks hävingus.

Keskerakondlane Raimond Kaljulaid Facebookis:

„Olen pikalt mänginud mõttega teha Keskerakonna valimisplatvormi toimkonnale ettepanek kaaluda ka EAS-i kui sellise kaotamist. Ma ei usu, et Eesti SKT kasv selletõttu pidurduks või et see üldse kuidagi majanduse toimimist mõjutaks. Ma tõesti ei usu seda. Mulle tundub, et riigid ei peaks üldse ettevõtteid otse toetama. Kui keegi tahab oma kaubanduskeskuse katusele vaateratast – ehitagu see enda raha eest!“

Tänaseks on asi Keskerakonna juhtimisel otsustatud: EAS annab regionaaltoetuste jagamise üle Riigi Tugiteenuste Keskusele. Muudatusega väheneb EAS-i tänavune eelarve 134 miljoni euro võrra ning töötajaskond ca 45 võrra. Regionaaltoetuste üleandmisega vähenevad EAS-i rakendatavad 2014–2020 struktuurivahendite perioodi vahendid kokku 254 miljoni euro võrra, millele lisandub riigieelarveliste eraldiste vähenemine ligikaudu 10 miljonit eurot aastas.

See on väga suur kokkuhoid, ja just tänu valitseva koalitsiooni julgele sammule!

21. märts 2018

