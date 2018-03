Küll on lihtne kõik aktsiiside süüks panna!

21. märts 2018

Olvi juhatuse esimees Lasse Aho ütles Iltalehti’le, et kui Eesti tõstis lahja alkoholi aktsiisi 70 protsenti, siis loomulikult ostetakse nüüd alkoholi rohkem Lätist, ja Olvi peab loomulikult oma toodetega olema seal, kus on kliendid. „Kui sinna lähevad kliendid, peavad sinna minema ka tooted,“ ütles ta välja lihtsa tõe.

Vaatame muid kaupu ja hindu. Statistika järgi on keskmine brutopalk Eestis 1242 eurot kuus. Lätis on see viimaste andmete järgi 942 eurot, mis tähendab, et lätlane saab keskmiselt kuus kätte 691 eurot.