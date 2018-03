Postimees oma räiguses ehmatab paljusid

Aga ikkagi: miks selline solvamine? Kas Reformierakonda toetav väljaanne sattus Venemaa presidendivalimistest nii tugevasse afektiseisundisse, et ei osanud enam hinnata teo tagajärgi?

Postimehe lapsik venevastane suund on suur viga. Sest tänane Venemaa ja siinne vene rahvusest inimene ei ole üks ja sama. Kuni 1918. aastani olime kõik Venemaa kodanikud. Saime hästi läbi ja meie iseseisvumine Eesti Vabariigiks ei toonud tol ajal kaasa mingit rahvustevahelist vaenu.

"Valitsuse tegevusele hinnangute andmine on ajakirjanduse üks olulisi ülesandeid ning toetan seda igati. Samas ei tohi me tänases Eestis mitte mingil juhul nõustuda meil elava 191 rahvuse sildistamisega NSVL-i sümboolikat kasutades. Kas tõesti soovime ligi 27 aastat pärast Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamist ehitada müüre ning oma inimesi rahvuspõhiselt vastandada?" küsis Jüri Ratas.

Põhja-Tallinna linnaosa vanema Raimond Kaljulaidi väitel saadeti mitte-eestlastele järjekordne sõnum, et nad võivad õppida riigikeelt või mitte, eestlaste jaoks on nad ikkagi lihtsalt okupandid ja okupantide järeltulijad, tühised inimesed, kelle arvamusega ei pea tegelikult arvestama.

Olen igati nõus ka Riigikogu asespiikri Enn Eesmaaga, kelle sõnul Eestis elavate muude rahvuste esindajate sildistamine Postimehe poolt totalitaarse riigi sümboolikaga on piinlik hetk Eesti juubeliaastal. „Kui oluline ajakirjandusväljaanne märgistab ligi 200 rahvusvähemust Eestis – sajad tuhanded inimesed – sirbi ja vasaraga ning kõige sellega, mis meile ajaloost sellega seondub, tuleb meil väga tõsiselt hinnata, kui kaugele oleme vabas riigis pea kolmekümne aastaga jõudnud,“ tõdes Eesmaa.

Meenutan, et Postimees leidis vaid mõni aeg tagasi Triinu-Liis Paabo kaasust ära kasutades oma karikatuuris ja juhtkirjas, et kõik Keskerakonna liikmed on pätid ja kaabakad.