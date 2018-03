Kristiine Linnaosa Valitsus toetab korteriühistuid turvalisuse tõstmisel

15. märts 2018

Toetust saab taotleda korteriühistu valduses oleval kinnistul järgmiste tööde tegemiseks: sissepääsude turvamiseks; hoovi või maja valgustuse paigaldamiseks/ parendamiseks; turva- või/ja valveseadmete paigaldamiseks; vanade hoovielementide eemaldamiseks; hoovi liikluskorraldusvahendite, ohutähiste ja turvapiirete paigaldamiseks jms töödeks, mis suurendavad korteriühistu hallatava hoone ja territooriumi turvalisust. Toetust antakse kuni 70% projekti maksumusest maksimaalselt 800 eurot aastas.

Kristiine linnaosa vanema Jaanus Riibe sõnul on turvalisus Kristiine üks olulisemaid prioriteete. „Kahjuks tuleb aga vahel ka negatiivset tagasisidet nii politseist kui korteriühistutelt, et meie linnaosas on toime pandud mõni vargus nii majade hoovidest kui ka keldritest või hoovialal rüüstatud autost. Kristiine Linnaosa Valitsus jätkab ka sellel aastal koostööd korteriühistutega ning toetame neid turvalisuse tõstmisel," lausus Riibe.

Toetust saab taotleda Tallinna mittetulundustegevuse toetuste taotlemise iseteeninduskeskkonna kaudu: https://mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus.

Viimati muudetud: 15.03.2018

