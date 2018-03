Igor Kravtšenko: Eestis elab 35 tuhat noort, kes on riigi jaoks sisuliselt nähtamatud

15. märts 2018

Keskerakondlasest Riigikogu liikme Igor Kravtšenko sõnul on Eestis noori, kes ametlikult ei õpi ega tööta, ligi 35 tuhat. „Kohalikel omavalitsustel nende inimeste kohta teavet pole. Noorte seas valitseb suurim tööpuudus, eelmisel aastal oli see näitaja 15,5 protsenti, kuid samal ajal vähenes üldine tööpuudus 5,6 protsendini. Mõistagi on see suur probleem, arvestades, et tööealise elanikkonna osakaal meie ühiskonnas ei suurene,“ sõnas Igor Kravtšenko.

Tema sõnul on suurimaks probleemiks noorte suutmatus endale tööturul rakendust leida – puudub nõutud kogemus või vastav haridus. „Loomulikult soovib riik neid noori aidata, pakkudes neile erinevaid võimalusi – tööturuteenuseid, noorsootöö meetmeid ning karjäärinõustamist. Paraku puuduvad kohalikel omavalitsustel vajalikud andmebaasid, seetõttu puudub ülevaade kui palju on potentsiaalselt sellist abi vajavaid noori.“

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige märkis, et on ääretult oluline välja töötada ning käivitada mitteaktiivsete noorte toetamise süsteem, et kohalikel omavalitsustel oleks sellistest noortest ülevaade ning võimalus neile vajadusel abi pakkuda. „Andmebaaside pilootprojektist selgus, et näiteks Tartus elab 13 601 registreeritud noort ning nendest koguni 3261 on mitteaktiivsed ning vajaksid riigi abi, et neist saaksid taas aktiivsed osalejad ühiskonnas,“ selgitas Igor Kravtšenko.

Poliitiku sõnul ei aita planeeritud muudatused seaduses parandada vaid riiklikku noorsootöö programmi, kuid teevad ka pakutavad teenused kättesaadavamaks. „Meie riigi peamine väärtus on siin elavad inimesed ning me ei tohi kedagi kõrvale heita. Noored on meie riigi tulevik ning oleks andestamatu rumalus loobuda 35 tuhandest 16-26 aastasest noorest, kelle panus Eestile väga vajalik,“ sõnas Kravtšenko lõpetuseks.

Viimati muudetud: 15.03.2018

Jaga

|