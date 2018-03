Raimo Aasa NITŠEVOOD

RAIMO AAS, 07. märts 2018

3. Norra sportlased tõid taliolümpiale kaasa nii palju arstirohtusid, et jätkub mõlema Korea astmahaigetele.

9. Mõni on kindel, et tsiteerib Tammsaart, kui hüüab teistele inimestele Krõõda häälega: „Põssa, põssa!“

13. Mõne jaoks on riigitruudus ainult riigireetmise reetmine.

15. Kui ämm ei tunne enam ennast 20-aastasena, siis see tähendab, et ta sai eile 100-aastaseks.

16. Esimene lusikas on pärit juba NOA-ajast.

20. Et rahvas saaks pisut puhata oma seisukohtadel seismisest, tuleks valitsusel rahvas puhkamiseks istuma panna.

21. Mõni vajaks mõistust kasvõi selleks, et oleks mõistust mitte seda kasutada!

27. Järgmisest aastast ei ole Soomes ei poisse ega tüdrukuid, on õpilased. Ei ole ei teerulle ega kohvikombaine – kõik on ühed masinad. Ei ole ei lehmi ega pulle – kõik on ühed põdrad.