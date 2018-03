RMK kutsub suurele juubeliaasta ühismatkale

6.-25. augustini toimub suur ühismatkamine, kuhu saab end juba kirja panna. Esimesed nobedad on end matkatee lemmikharule juba kirja pannud. Registreerimine kestab juulikuuni või kuni kohti jagub.

07. märts 2018

Suurele ühismatkamisele on oodatud nii suured kui ka väikesed matkahuvilised, kel on võimalik kogeda Eesti mitmekülgset ja kordumatut loodust. Matku juhivad kogenud matkajuhid, kellega äraeksimist karta pole ja kes pajatavad põnevaid lugusid matkateele jäävate sündmuste, loodusväärtuste ning matkatarkuste kohta. Huvitavate faktidega pikitud matkaelamus aitab esile tuua Eesti metsade olulisust ja rolli meie kultuuriloos ning pakub matkajatele lustlikke elamusi.

Kõige pikem ühismatka lõik on Perakülast Aegviitu, mis kestab 20 päeva ning on 627 km pikk. Vahetuva koosseisuga matkagruppe on kokku 6, igas grupis maksimaalselt 25 liiget. Matkadega saab liituda kas valitud etappideks või kogu matkaks.