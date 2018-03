Jüri Ratas: Tootlikkuse tõstmine ühiskonnas peab olema ka haridusasutuste prioriteet

07. märts 2018

"See suund on kindlasti õige ning vastavat koostööd peaks Eestis olema veelgi rohkem," ütles ta ning lisas, et TTÜ-l on oluline roll ka tootlikkuse suurendamisel ühiskonnas. TTÜs pidas peaminister täna avaliku loengu, mis keskendus kaua planeeritud ning eelmisel aastal ellu viidud haldusreformile, mille tulemusel vähenes omavalitsuste arv 213-lt 79-le.

Seejuures tänas ta kõiki varasemaid ministreid, valitsusi ja riigikogu liikmeid, kes on haldusreformi ettevalmistamisse ja õnnestumisse panustanud. Samuti rääkis Ratas oma loengus riigireformist, riigipalgaliste töökohtade pealinnast väljaviimisest ja riigimajade projektist. Pärast loengut kohtus peaminister TTÜ juhtkonnaga.

