Erki Savisaar: Maaelukomisjon sõidab ühistranspordi arutelul valesse suunda

07. märts 2018

Maaelukomisjoni esmaspäevane arutelu tasuta ühistranspordi teemal jõuti BNSi andmetel seisukohale, et ilmselt tuleb teha ettepanek erisoodustuse kaotamiseks olukorras, kus tööandja maksab kinni töötaja bussisõidu kodust tööle ja tagasi.

Majanduskomisjoni liige Erki Savisaar tõdes, et tema jaoks jääb maaelukomisjoni arutelu aga ebaselgeks, sest koalitsioonilepingut koostades leppisid kõik osapooled ühiselt kokku, et tööandja poolt töötajatele organiseeritud transport kodust tööle ja tagasi saamiseks vabastatakse erisoodustusmaksust, kui puudub mõistlik alternatiiv ühistranspordi näol. Sellekohane seadus jõustus juba 2017. aasta 1. juulil. „Mulle jääb Riigikogu maaelukomisjoni poolt tehtud ettepanek arusaamatuks, sest vajalikud otsused on juba ammu tehtud,“ sõnas Erki Savisaar.

Riigikogu liige tõdes, et paljud küsimused inimeste paremate liiklemisvõimaluste osas on juba leidnud või leidmas ka lahendust. „Kui räägime kas või liinivõrgu tihendamisest, siis ka selles osas on kinnitatud, et liinivõrgu tihendamise raha on olemas ehk tasuta sõit toob kaasa ka liinivõrgu parandamise,“ rõhutas Savisaar.

Viimati muudetud: 07.03.2018

Jaga

|