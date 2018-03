Keskerakond hoiab toetust

Viimastest küsitlustest selgus, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus langes veebruaris kaheksale protsendile, mis on erakonnale madalaim näitaja alates 2010. aastast. Kui jaanuaris toetas sotsiaaldemokraate (SDE) 11 protsenti, siis veebruaris oli neil toetust vaid kaheksa protsenti. Praegusest veelgi madalam oli SDE toetus viimati 2010. aasta augustis – 7,3 protsenti.

Uuringujuht Juhan Kivirähk ütles tulemusi kommenteerides, et temal ei olnud küsimuseks, kas sotsiaaldemokraatide reiting kukub, vaid millal see juhtub. Ta märkis, et sotsidel on jäänud külge n-ö ühe-teema-maine – alkoholi- ja aktsiisipoliitika. "See ei ole neil olnud kõige asjakohasem ja õnnestunum." Küsitluse algusele eelnenud päeval kajastas meedia alkoholiaktsiisi alalaekumist.