Noored poliitikud võistlesid mälumängus

Kn, 07. märts 2018

„Oleme seisukohal, et poliitilised noortekogud peavad olema pidevas kontaktis ja omavahel suhtlema. Tegemist on järgmise põlvkonna poliitikutega, kelle omavaheline koostöö on ainult tervitatav. Kuid aeg-ajalt tuleb omavahel ka konkureerida. Seekord otsustasime noored joonele seada mälumängus ning mängu peateemaks sobis EV100. On rõõm tõdeda, et üritus kulges edukalt. Loodame siiralt, et sellest võiks välja kujuneda traditsioon, kuhu tulevikus kaasatakse ka nüüd puudunud noorteorganisatsioonid,“ selgitasid võistluse korraldajad Jaan Männik ja Aleksandra Pavlova.