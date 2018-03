Rääkida ei tuleks mitte noortest, vaid noortega

Kuidas me toetame noori ja mida me neilt ootame? Just nende mõtete ajel korraldasime kesknoorte töövarjunädala tipp-poliitikutega; sellest võttis osa 37 noort üle Eesti. Minuni jõudnud tagasiside oli valdavalt positiivne. Kõige enam jäi kõlama mõte, et töövarjunädal aitas paremini mõista poliitika toimimist ja omakorda tuli noortele kasuks iseenda avastamisel.