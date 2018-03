Tartumaa põllumehed vestlesid maaeluministriga

"Mind kui maheteravilja kasvatajat huvitas kõige enam mahetoetuste vähenemise oht. Nimelt lüüakse plaani kohaselt mahetoetuse pind lukku, ehk uued tulijad ja ka vanad tootjad, kelle pind suureneb, ei saa enam toetust uuele pinnale. Mitmest uudisest on läbi käinud Eesti riigi plaan suurendada mahetoodangut ja selle eksporti. Kui riik tõesti ei leia lisaraha täies mahus mahetoetuste maksmiseks, siis annaks toodangupõhiselt toetuste maksmine võimaluse niigi vähest raha jaotada ausate mahepõllumeeste vahel, kes ei tee seda tööd vaid toetustest äraelamiseks, vaid mahetoodangu tootmiseks. Siis tekib kasvatajal nõue ja stiimul toodangut toota. Sest kuuldavasti on ka neid, kes lihtsalt külvavad, kuid ei korista – ei pane rõhku tootmisele, loodavad vaid toetuse peale," ütles Luunja-kandi põllumajandusettevõtja Urmas Saks.

Teinegi Luunja valla põllumajanduslik ettevõtja, kel huvitava kokkusattumuse tõttu samuti nimeks Urmas Saks, kiitis ministri jutust seda lauset, et maalelamisega kaasneb võimalus ise oma peret toita ja sellest rõõmu tunda. „Lasteaialapsed ja kooliõpilased külastavad meie hobusekasvatustalu. Neile näidatakse erinevat tõugu hobuseid. Nad saavad nende eest hoolitseda, nendega ratsutada, teha rakendihobustega vankrisõitu. Mõttekas oleks korraldada hobuüritus, kus lapsed võiksid muu hulgas joonistada hobuseid ja maaelu. Ja neist joonistustest võiks korraldada näituse.“

Hobusekasvatajast Saks rääkis kohtumisel maaeluministriga mitmest hobustega seotud ideest. Nii arvab ta, et eriolukorras, kui tavatransport on halvatud, võiks kasutada rakendihobuseid. Ajalugu meelde tuletades ütles Saks, et Soome võitis Talvesõja suuresti tänu hobustele. „Kui talud hobuseid kasvatavad ja nendega seotud väljaõpet korraldavad, leiaks maal rohkem inimesi tegevust,“ lausus ettevõtja. Ta tegi ettepaneku laiendada praktikatoetust ka sessiooniõppele.