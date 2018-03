Kui otse ei saa, siis kuidagi saab ikkagi

Ka andis Helme hinnangu küsitlustulemuste järgi populaarsemate poliitikute – Reformierakonna tulevase esimehe Kaja Kallase ja peaminister Jüri Ratase toetusele. "Kaja Kallasega võrreldes on minu arvates minu poliitilised kogemused oluliselt mitmekülgsemad ja sügavamad," leiab Helme. "Kallas on saanud olulist usalduskrediiti, Kallas on ikkagi põrsa kotis ostmine." Peaminister Ratase toetusest rääkides leiab Helme, et see on õigustatud. "Ratase puhul on hinnang adekvaatne," ütles Helme Delfile.