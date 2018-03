Mõttevahetusel Külmalinnas andsid tooni karastunud arvamusliidrid

Silmas pidades lähenevat naistepäeva kinkis ürituse moderaator, Riigikogu liige Toomas Paur avatseremoonial igale mõttevahetusel osalenud daamile roosiõie.

Laudkondades läks pingeliseks mõttetööks.

„Oota veel, me alles alustasime,“ ütles ettevõtlust vaagiva laudkonna eestvedaja – Jõgevamaa Põllumeeste Liidu esimees Raul Soodla, kellelt püüdsin teada saada, millest seltskond kõige rohkem kõneleb.

„Kas on põhjust arutada hobusekasvatuse teemasid?“ uurisin Jõgeva vallas Toomal tegutsevalt põllumajandusettevõtjalt Voldemar Ilveselt, kes on arendanud sedagi valdkonda. Tema vastas, et hobusest väärib rääkida igal ajal, kuid lisas, et ise on hobusekasvatusega tegelemise usaldanud oma pojale Martin Ilvesele, kes samuti vestlusringi tuli.

Keskkonnateemalises vestlusringis (eestvedaja Riigikogu liige Peeter Ernits) osales taasiseseisvunud Eesti esimene Jõgeva vallavanem Olavi Annuk, kes ennekõike tähelepanelikult kuulas ja räägitut hoolega oma märkmikusse üles tähendas.

Laudkondades arutatu esitlemisel märkis Jõgevamaa põllumeeste eestkõneleja Raul Soodla, et ärieetikat, vastutustunnet, ökonoomset arvestamist on võrdselt vaja nii erasektoris ja kolmandas sektoris (mittetulundusühingud ) kui ka riigifirmades. „Tegime ka ettepaneku, et eestimaisest toorainest valmistatud toidul võiks olla väiksem käibemaks (5 protsenti). Nii suudaks kohalik toode paremini konkureerida näiteks Poola kartuli või Hispaania tomatiga,“ ütles Soodla.

Tuleb pingutada

Regionaalpoliitika kohta räägitust andis ülevaate teenekas ajakirjanik Tiit Lääne, kes oli ka haldusreformieelse Jõgeva valla vallavolikogu esimees. Tema sõnul jõuti laudkonnas järeldusele, et kvaliteetse avaliku teenuse jõudmiseks igasse, ka kõige väiksemasse külasse (mis on haldusreformi üks eesmärke) tuleb veel kõvasti pingutada.

Sotsiaal- ja tervishoiuteemadel arutatust tegi kokkuvõtte Jõgeva vallavolikogu aseesimees Mai Treial. Jõgeva vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Taimi Eesmäe nimetas mõttevahetust kordaläinuks ning märkis, et selle valdkonna vestlusringis olid kõneaineks ennekõike jäätmemajandus, veeprobleemid ja erinevate osapoolte koostöö.

„Minu jaoks oli kõige põletamaks teemaks puuetega noored ja nende tulevik. Tähtis on, et nendele jätkuks töökohti, mis ka nende vajadustele vastavad. Sellele on kaasa aidanud ka kutsehariduse jõudsam ja mitmekülgsem edendamine. Samuti väärivad tänu ettevõtjad, kes selliseid noori praktikale võtavad,“ ütles Siimusti lastekodu Metsatareke direktor Imbi Ivask.

„Mulle meeldis, et ettevõtlusteemalises vestlusringis tõstatati riigipoolset põhjalikumat panustamist just maapiirkonna ja väikelinnade ettevõtete arengusse. Kui Tallinna ja Tartu ettevõtjatel on laiem turg lähedal, siis maal peab turu leidmiseks piisavalt rohkem pingutama. Samas on maal tugev tööjõupuudus, mis eriti hakkab tunda andma siis, kui mõnda valda uusi ettevõtteid rajatakse,“ arvas Jõgeva valla ettevõtja ja Jõgeva vallavolikogu liige Marek Saksing, kes on ka vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimees.

Kuulajaid on ka vaja

„Ise ma laudkonda ei läinud – eks kuulajaid ole ka vaja! Tulin arutelule selleks, et kaasa elada härra Peep Põdderi väljaöeldud mõtetele,“ ütles Jõgeva haigla hooldaja Viiu Kungla. „Vähemalt senikaua, kui seitsmekümneseks saan, on soov edasi töötada. Kunagi töötasin aga Jõgeva MEK-is, kus oli ametis ka praegune Jõgeva vallavanem Aare Olgo. Ühtlasi tunnen heameelt selle üle, et Eesti elu läheb ülesmäge.“

„Peaminister Jüri Ratasele pole mul ühtki etteheidet,“ ütles poliitikahuviline proua, kelle meelest on väga hea, et Keskerakonna eestvedamisel ja peaministri algatusel toimuvad mõttevahetused, kus võimalikult paljud inimesed saavad oma mõtteid välja öelda ja teiste arvamusi kuulda.

Küllap elavdas Jõgeval peetud mõttetalguid ka asjaolu, et kohal oli tuntud ja tunnustatud inimesi erinevatest erakondadest ja valimisliitudest. Sellises sünergias sünnib mõtteid, mis on allikaks uutele ettevõtmistele nii omavalitsustes kui ka riigis tervikuna, leidis Keskerakonna Jõgeva piirkonna aseesimees ja Jõgeva vallavalitsuse liige Vello Lukk.

JAAN LUKAS

JAAN LUKAS, 07. märts 2018

