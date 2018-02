Tallinna linnapea osales organisatsiooni EUROCITIES juhatuse koosolekul

28. veebruar 2018

Viinis toimunud koosolekul arutati lisaks protseduurilistele küsimustele nii organisatsiooni võimalikke arengustsenaariume kui ka Euroopa ühtekuuluvuspoliitika tulevikku.

“Euroopa linnapeade paktiga seati eesmärgiks vähendada süsihappegaasi emissioone 2030. aastaks 40% võrra,“ ütles Taavi Aas. Selle elluviimiseks vajavad linnad kindlasti Euroopa ühtekuuluvusfondide tuge. Seetõttu on mul hea meel, et Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi (DG Regio) peadirektor Marc Lemaître tõi tänasel kohtumisel EUROCITIES juhatuses kliimamuutustega toimetuleku välja kui Euroopa ühtekuuluvuspoliitika ühe olulisima prioriteedi ka järgmisel rahastusperioodil,”

EUROCITIES loodi 1986. aastal eesmärgiga tugevdada kohalike omavalitsuste rolli Euroopa arengus ja mõjutada Euroopa Liidu seadusloomet, et paremini kaitsta linnade huve. Organisatsioon ühendab täna 141 Euroopa suuremat linna, Tallinn on olnud EUROCITIES täisliige 20 aastat ning valiti 2017. aasta sügisel esmakordselt selle organisatsiooni 12-liikmelisse juhatusse. Viini koosolek on Tallinnale esimene kord juhatuse töös osaleda.

Viimati muudetud: 28.02.2018

Jaga

|