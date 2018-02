Ministrid ja riigikogulased kuulasid viljandlaste ideid Eesti uueks aastasajaks

28. veebruar 2018

Keskerakond korraldab Eesti juubeliaastal ürituste sarja „101 rahvakohtumist“, mille eesmärk on kohtuda Eestimaa inimestega –noorte ja eakamatega, pereinimeste ja ettevõtjatega, riigiteenistujate ja kohaliku elu eestvedajatega – ja küsida, mida Eestilt oodatakse ning kuidas luua õiglasem ja parem paik, kus elada. Ürituse moderaator, Riigikogu liige Helmut Hallemaa sõnas, et osalejate arv Viljandis oli rõõmustav ja näitab, et inimestel on soov Eesti elus kaasa rääkida ja seda mitte vaid valimiskastide ääres. „Valitsuse juhtiverakonnana seisame Eesti inimeste ja nende heaolu eest ja järgnevate aastate eesmärgid soovime paika panna koos rahvaga ja seda võimalikult laiapõhjaliselt. Vaid tublid Eesti inimesed ise saavad olla vajaduste sõnastajad ja ideede pakkujad,“ rõhutas Hallemaa, kes lisas, et käimas on nii erakonna programmi kui ka valimisplatvormi koostamine, kus väljapakutud ja läbikaalutud head ideed leiavad rakendust.

Sakala Keskuse sammassaalis toimunud kohtumisel arutati hariduspoliitika, regionaalpoliitika, ühistranspordi, pensionipoliitika, tööhõivepoliitika ja kodanikuaktiivsuse üle. Laudkondi juhtisid teiste seas riigikogulased Helmut Hallemaa, Kersti Sarapuu ja Siret Kotka-Repinski, aga ka ministrid Jaak Aab ja Kadri Simson. Hallemaa, kes on ühtlasi ka Viljandi linnavolikogu liige, sõnas, et ministrite osalemine andis viljandlastele kindlasti tugeva tõuke aruteludel osalemiseks. „Võimalus arutada otse ministriga Eesti elu murekohti ja lahendusi, ei ole kindlasti tavapärane. Mul on hea meel, et Viljandi inimeste hääl täna tugevalt kõlas ja jääb kõlama ka meie riigi järgmistel olulistel sammudel,“ ütles Hallemaa.

