Karmil talvel 75 aastat tagasi

Kas oli sel karmil ajal eesti meestel endil valida: mis värvi ja millise tegumoega munder on see kõige õigem? Sellepärast on kurb praeguste noorte suust kuulda hukkamõistu ja lahterdamist teemal: kes sõdis õigel ja kes valel poolel?

Sel talveõhtul toimus Lagedil nagu väike ime. Kõlasid sõdurilaulud eesti, soome, saksa ja vene keeles. Ühise supikatla ümber kostsid toostid eakate sõjameeste suust. Mitme rinde veteranidega koos olid väärikad Vene eruadmiralid, tänased relvakandjad ja need, kes on sõttajäänud lähedasi läbi elu südames kandnud. Hoiti üksteisel kätest ja talveõhtuse taeva all kõlas tõotus: „Mitte iialgi enam sõda!“ Oh annaks saatus, et nii ka läheks!