Võnnu rahvakohtumise ettepanekud

Küsitakse: miks maal ei tulda kodudest välja ning kuidas panna paremini tööle kultuurimajad? Samuti on vähe abi liigselt projektipõhisest kultuuriga tegelemisest, sest vaeseid projektid ei aita. Samuti ei tegelda televisioonis tõsiste teemadega; kui poleks Tallinna Televisiooni, oleks telemaastik väga ühekülgne.

Koolides ja lasteaedades peaks olema värskelt tehtud toit, sest termostoit pole tervislik. Muuta tugiteenused kättesaadavamaks nii vanuritele kui ka probleemsetele peredele. Pereliige võiks taas olla ka hooldaja. Kõik lapsed võiksid saada ühesugust toetust. Maapiirkondadesse tasuta transport. Selgitada, mida tähendab arstiretseptil omaosaluse alusmäär 2.50. Sotsiaalteenuste mitmekesistamiseks on vaja luua veebileht, kuhu on märgitud teenused ja nende pakkujad. Samuti tuleb sotsiaalhooldajate ja põetajate teenuseid pakkuvate inimeste andmeid esitada elektrooniliselt.

Rohkem ettevõtlust jäägu ka eestlaste kätte. Kõrgepingeliinide aluse maa ostku riik välja või andku selle asemele asendusmaa. Riigil ehitada maale rohkem elamispindasid, et küladesse tuleks senisest enam noori inimesi.

Vajalik on teha riigiametite reform, et meie e-riigis poleks ametite dubleerimist. Tuleks kaotada riigiametist töölt lahkumise kompensatsioon. Rajada riigile kuuluv pank, mis teenindab välismaa pankade asemel oma rahvast; siis jääb tulu riigikassasse.

Tahaks teada, kellele kuulub endine Eesti Post (praegune Omniva) ning miks anti see üle vahendajafirmale Foxtrans? Keskerakond lubas 2015. aasta valimistel, et emadele hakatakse kuni lapse 3-aastaseks saamiseni igas kuus maksma 350 eurot, kuid seda pole seni tehtud. Kuipalju raha on riik kokku hoidnud omavalitsuste liitmisest?